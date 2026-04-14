Tráfico en Alicante: ocho accidentes complican la mañana con retenciones en la A-7 y la A-70

La mañana de este martes 14 de abril arranca con complicaciones en las carreteras de la provincia de Alicante. Según los datos actualizados de la DGT a las 09:31 horas, hay 47 incidencias activas en 16 vías, con varios accidentes que están afectando de forma directa a la circulación.

El punto más delicado se encuentra en la A-7, entre Pla de Sant Josep y Altabix, donde un accidente está provocando retenciones con circulación irregular en sentido Alicante. A esto se suma el cierre de carriles centrales en la misma zona, lo que está dificultando aún más el tráfico en uno de los accesos clave a Elche.

También en el entorno ilicitano, la A-70 a la altura de Jubalcói presenta problemas por otro accidente, con estrechamiento de carriles en sentido Valencia, lo que obliga a extremar la precaución. En este mismo eje viario se han registrado otros obstáculos fijos a primera hora de la mañana.

Más al sur, la A-31 en el acceso a Alicante por El Bacarot acumula retenciones por alta densidad de tráfico, una situación habitual en hora punta que hoy se ve agravada por la coincidencia de varias incidencias.

Además, la red secundaria tampoco se libra. En la CV-84 en Aspe hay un obstáculo tras un accidente y en la N-332 a la altura de Benidorm persisten incidencias similares que afectan a la fluidez.

Obras y cortes que condicionan la circulación

A las incidencias por accidentes se suman numerosas obras activas en la provincia. Destacan los trabajos en la A-7 entre La Estación y La Aparecida, con cortes móviles, y en la A-77 en Sant Vicent del Raspeig, también con afecciones intermitentes.

Más relevante es la situación en la AP-7 a la altura de Agost, donde se mantiene un corte total en uno de los sentidos, considerado de nivel rojo, y que obliga a desvíos. También hay restricciones importantes en túneles de la AP-7 en Calp y en varios tramos de la N-332 y la CV-70.

Ocho accidentes activos en la provincia

En total, la DGT contabiliza ocho incidencias relacionadas con accidentes en cinco carreteras, varias de ellas concentradas en el entorno de Elche y Alicante. La mayoría están catalogadas como obstáculos fijos, aunque algunas, como la de la A-7, ya están generando retenciones significativas.

Con este escenario, se recomienda consultar el estado del tráfico antes de salir y planificar rutas alternativas, especialmente en los accesos a Alicante y Elche, donde se concentran los mayores problemas de la mañana.