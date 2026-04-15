Más problemas para el Consell: la enseñanza concertada también se echa a la calle

A la Conselleria de Educación se le amontonan las movilizaciones. A las protestas de los profesores y sindicatos de la enseñanza pública se han sumado ahora las de la concertada para presionar también por las mejoras salariales y laborales. El sector de profesionales está formado por entre 4.500 y 5.000 profesores en la provincia de Alicante y por alrededor de 16.000 en la Comunidad.

Y es que pese a haber conseguido que en febrero la Administración de Carmen Ortí abonara parte de los atrasos pendientes desde 2023 a los docentes, el profesorado sigue a la espera de ver cumplidas reivindicaciones históricas.

Entre ellas, se encuentran el acuerdo de jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva, la negociación de plantillas -congeladas desde 1996-, mejoras sociolaborales para el PAS (Personal de Administración y servicios) y el abono de atrasos e impagos.

Frente al bloqueo en las negociaciones, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (FSIE-CV), organización mayoritaria que representa a los trabajadores de los centros educativos privados y los concertados, se concentró este miércoles ante las Cortes, junto al resto de las organizaciones sindicales del sector de educación concertada, para denunciar la falta de avances en la negociación con la Administración autonómica. De hecho, también amenazan con huelga y paros parciales.

Concentración de los sindicatos de la enseñanza concertada y la privada frente a las Cortes / INFORMACIÓN

Sin conceder reuniones

El secretario autonómico de FSIE-CV, Vicente Cabanes, ha denunciado que la conselleria no está cumpliendo el calendario acordado en diciembre. "No se atienden las solicitudes de reunión, no se respetan los plazos establecidos y no se da respuesta a las propuestas trasladadas, lo que impide avanzar en las cuestiones pendientes”, explica.

La movilización de hoy forma parte del proceso acordado en la reunión intersindical celebrada el 1 de abril, en la que las diferentes organizaciones valoraron la necesidad de intensificar las acciones ante la falta de avances reales.

En este contexto, FSIE-CV ha confirmado ya la convocatoria de nuevas concentraciones ante las Cortes los próximos 29 abril a las 18 horas, y 30 de abril, de 9 a 10 horas, coincidiendo con la sesión plenaria, con el objetivo de mantener la presión hasta obtener respuestas.