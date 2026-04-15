Educación
El Consell rectifica los diplomas de los colegios de Alicante que tenían el nombre de Mazón y... los deja sin firma
La Administración autonómica deja de personalizar los títulos tras el fallo y envía a los centros educativos el nuevo diseño
Sin la firma de Carlos Mazón, pero tampoco la de Juanfran Pérez Llorca. La Generalitat ya ha rectificado los diplomas para los centros educativos que han sido reconocidos como promotores del deporte y de la actividad física y que por error contenían el nombre del expresidente autonómico que dimitió el pasado noviembre a raíz de su polémica gestión en la dana.
Tras el fallo detectado que obligó a invalidar las distinciones recibidas el pasado jueves en los correos oficiales de colegios de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad, el Consell ha evitado personalizar el título y optar simplemente por citar a la Generalitat como la entidad que concede el certificado de reconocimiento con el nombre de centro galardonado.
La nueva versión ha llegado una semana después de la anterior a los centros educativos también con un cambio en el diseño. Los diplomas han pasado a tener el azul pantone, la nueva gama institucional de la Generalitat Valenciana que ya han incorporado aplicaciones como GVA+ Salut.
El fallo
"El president de la Generalitat Molt Honorable Carlos Mazón Guixot concede al centro (...) el reconocimiento de centro educativo promotor de la actividad física y el deporte (CEPAFE)". Es el mensaje que aparece en el primer certificado recibido por colegios. Se trata de un reconocimiento a aquellas instalaciones educativas por incentivar la práctica deportiva en el horario escolar y extraescolar que se renueva cada año. El error chocó, incluso indignó a algunos centros educativos.
Sin embargo, al día siguiente, los colegios empezaron a recibir avisos de la Oficina Virtual de la Administración autonómica (Ovice) de que esos certificados son erróneos. El mensaje, enviado por el Servicio de Promoción del Deporte y de la Actividad Física, les informó de que se ha detectado "una incidencia" en el envío de los correos electrónicos y al contener datos incorrectos y de que se estaban llevando a cabo las "actuaciones necesarias" para subsanarlo. También comunicaron a los afectados que se les remitiría un nuevo correo con el diploma "debidamente actualizado y con la información correcta", así como trasladándoles disculpas.
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