Las abejas “invaden” Alicante en cuestión de minutos: qué está pasando realmente y qué debes hacer
Los últimos casos de enjambres en calles, viviendas y vehículos han provocado cierta alarma, pero tienen una explicación que conviene conocer
En apenas unos días, la misma escena se ha repetido en distintos puntos de Alicante: un enjambre de abejas aparece de repente, se agrupa en cuestión de minutos y obliga a actuar a los servicios de emergencia. Primero fue una moto en Tibi, después la entrada de un local en Orihuela, que obligó a cortar la calle, y ahora el patio de una vivienda en Ciudad Quesada, en Rojales.
Las imágenes sorprenden y generan inquietud entre vecinos, pero lo que está pasando tiene una explicación clara y, además, bastante habitual en esta época del año.
No es una plaga: por qué aparecen ahora y tan rápido
Aunque pueda parecer una “invasión”, los expertos lo tienen claro: es un proceso natural conocido como enjambrazón. En primavera, cuando suben las temperaturas y hay más floración, las colonias de abejas se dividen.
Una parte de la colmena sale junto a la reina en busca de un nuevo lugar donde instalarse. Durante ese proceso, pueden detenerse en cualquier sitio: un vehículo, una fachada, una persiana, el patio de una casa o incluso las sillas preparadas para una procesión.
Por eso la sensación es tan impactante: en apenas minutos, cientos o miles de abejas se concentran en un mismo punto.
Por qué cada vez se ven más casos
El contexto de este año ayuda a entenderlo. Tras semanas con lluvias y un aumento de la vegetación, la primavera ha entrado con fuerza en la provincia. Ese cóctel favorece la actividad de las abejas y hace que estos desplazamientos sean más visibles.
No es que haya más abejas de lo normal, sino que se están moviendo más y en zonas donde antes pasaban desapercibidas.
Además, muchas veces estos enjambres son temporales: pueden permanecer unas horas o días antes de marcharse por sí solos.
¿Son peligrosas? Lo que debes tener claro
Aquí está una de las claves que más preocupa. Aunque la imagen impresiona, en esta fase las abejas suelen estar centradas en proteger a la reina, no en atacar. Eso sí, pueden reaccionar si se sienten amenazadas. Por eso, la recomendación es clara:
- No acercarse
- No intentar ahuyentarlas
- No usar agua ni insecticidas
- No hacer ruido ni movimientos bruscos
Especial cuidado en viviendas con niños, personas alérgicas o mascotas.
Qué hacer si aparece un enjambre de abejas cerca de ti
El mensaje de bomberos y expertos es contundente: no intervenir por cuenta propia. Si el enjambre está en una zona urbana o puede suponer un riesgo, hay que avisar al 112 para que actúen los servicios de emergencia o especialistas.
En muchos casos, la retirada se hace sin dañar a las abejas, ya que son fundamentales para el ecosistema.
Un fenómeno llamativo… pero normal en primavera
Los casos de Tibi, Orihuela y Rojales no son hechos aislados. Forman parte de un patrón típico de estas fechas que, este año, está siendo especialmente visible en Alicante.
La clave está en entenderlo: no es una alerta sanitaria ni una plaga, pero sí una situación que requiere prudencia.
Porque cuando aparecen, lo hacen rápido. Y lo mejor que se puede hacer es justo lo contrario: mantener la calma.
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