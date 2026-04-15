La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
Los primeros testigos en el procedimiento judicial, también funcionarios de la conselleria, declaran que el técnico se ofreció para controlar las adjudicaciones del polémico residencial y reconoció su implicación cuando fue descubierto: "La he cagado"
La Conselleria de Vivienda dirigida por Susana Camarero ha devuelto a su puesto de trabajo al funcionario encargado de validar las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus. El técnico, que fue suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente la solicitud de su mujer, se ofreció voluntario para controlar los expedientes y reconoció su error cuando fue descubierto: "La he cagado, asumo las consecuencias", señaló.
Son algunos de los hechos que han declarado este miércoles los primeros testigos de la investigación judicial por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, todos ellos técnicos de la Conselleria de Vivienda, ante los dos fiscales Anticorrupción (Pablo Romero y Fran Marco) y las acusaciones ejercidas por el PSOE y Ciudadanos, representados por Fernando Cazorla y Eduardo García Ontiveros, respectivamente.
Durante las comparecencias, que se ha iniciado en torno a las 10:00 horas, han comparecido tanto el secretario territorial adjunto de Vivienda, como el director territorial en Alicante y la jefa del servicio, quienes han manifestado que Roberto Palencia (el funcionario suspendido a principios de febrero por la conselleria) ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo. Además, también han declarado que fue el propio Roberto Palencia (el funcionario suspendido) quien se ofreció voluntario para ejercer la responsabilidad de validar las solicitudes de vivienda protegida en la urbanización de La Condomina, donde posteriormente terminó dando el visto bueno al expediente de su mujer (la funcionaria del Ayuntamiento de Alicante Elsa Lloret) pese a que no cumplía las condiciones exigidas, según señaló en su momento la conselleria.
Según han relatado los testigos, después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, un superior llamó directamente a Palencia para pedirle explicaciones, después de que el nombre de su mujer se encontrase entre los beneficiarios de la polémica promoción, a lo que él respondió: "La he cagado, asumo las consecuencias". Tras ello, han afirmado que se abrió un expediente que ya ha sido zanjado.
A su vez, los testigos han insistido en que Palencia era el encargado de revisar toda la documentación entregada por los futuros compradores de las viviendas protegidas y que ellos carecían de capacidad para verificar si los datos que se les entregan son correctos o no. Además, también han insistido en que no disponen de medios para investigar otro tipo de irregularidades, como posibles parejas no declaradas en la unidad familiar.
Tras las declaraciones, García Ontiveros ya ha adelantado que solicitarán la declaración de Palencia, para que "explique lo ocurrido", aunque ha reconocido que todavía es pronto para conocer la fecha concreta de su citación. La próxima sesión del procedimiento tendrá lugar el viernes 24 de abril, cuando está previsto que declaren en calidad de testigos otros cinco funcionarios de la delegación territorial de Vivienda, que han participado en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades.
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