Los hospitales de la provincia de Alicante tendrán acceso a los datos genéticos de los pacientes desde una plataforma unificada

Los hospitales de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad tendrán acceso desde una misma plataforma a los datos genéticos de los pacientes que aspira a reducir tiempos diagnósticos, evitar duplicidad de pruebas o mejorar el flujo de trabajo de los laboratorios.

La Conselleria de Sanidad ha anunciado la puesta en marcha de su Plataforma Corporativa de Datos Genómicos llamada GenVAL, una nueva infraestructura digital destinada a impulsar la medicina personalizada y la sanidad basada en datos.

La herramienta permitirá reunir en un único sistema la información genética generada en los hospitales valencianos. De este modo, los profesionales sanitarios podrán analizar estos datos de forma coordinada y segura para mejorar el diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades.

Según la Generalitat, la medida permitirá desarrollar distintos usos con impacto directo en la atención sanitaria, como el diagnóstico de enfermedades raras mediante análisis genético; la oncología de precisión, que permite adaptar los tratamientos contra el cáncer a cada paciente; la farmacogenética, que ayuda a seleccionar los medicamentos más adecuados según la genética de cada persona o la revisión automática y actualización de resultados genéticos a medida que avanza la investigación científica.

El proyecto, que contará con una inversión de 4,5 millones de euros (casi 2 millones procedentes del proyecto SIGenes y más de 2,5 millones de euros de fondos propios), se desarrollará durante los próximos tres años.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Salud Digital de la Conselleria de Sanidad y se integra en el proyecto estatal SIGenES (Sistema de Información para la integración de la información genómica en el Sistema Nacional de Salud), impulsado por el Ministerio de Sanidad para conectar la información genética entre comunidades autónomas y mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Avanza el protocolo de biomarcadores genéticos de Sanidad / Héctor Fuentes

Información sobre el ADN

Los datos genéticos son la información que se obtiene al estudiar el ADN de una persona, es decir, el conjunto de instrucciones biológicas que influyen en cómo se desarrollan determinadas enfermedades.

En este sentido, GenVAL funcionará en la nube y permitirá centralizar, según Sanidad, de forma segura la información genética generada en distintos centros sanitarios. En esta plataforma la información se incorporará en un formato interoperable, que se comunica en el mismo lenguaje que el resto de la nueva historia clínica. Esto facilitará que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos cuando sea necesario y analizarlos de forma coordinada.

Además, el sistema estará diseñado para crecer y adaptarse a los avances científicos, incorporando nuevas herramientas de análisis genético y mejorando progresivamente la capacidad del sistema sanitario para utilizar esta información en la práctica clínica.

Uno de los elementos clave del proyecto será el nodo central de secuenciación genética ubicado en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, que actuará como centro de referencia autonómico para el análisis de genomas. Este centro cuenta con tecnología avanzada capaz de analizar hasta 20.000 genomas al año, gracias a un secuenciador que permitirá estudiar grandes volúmenes de información genética para apoyar el diagnóstico de enfermedades complejas.