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Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos

Consulta a qué horas se podrá viajar y las paradas más cercanas a la Concatedral de San Nicolás y al monasterio

Pasajeros en las líneas L3 y L1 del TRAM que conecta Benidorm, El Campello y Alicante

Pasajeros en las líneas L3 y L1 del TRAM que conecta Benidorm, El Campello y Alicante

O. Casado

O. Casado

Si quieres moverte en TRAM el día de la Santa Faz debes conocer los horarios y servicios que se han puesto en marcha. TRAM d’Alacant ha informado que las frecuencias puestas en marcha en la Línea 3 (Luceros-El Campello) desde el pasado año permitirán que miles de alicantinos de toda la provincia viajen a primera hora de la mañana hasta el centro de la ciudad para participar en esta festividad.

Así, desde El Campello se podrá viajar hasta Alicante a las 5:40, 5:50, 6:10, 6:20, 6:40, 6:50 y 6:55 horas con la Línea 3 que se detendrá en todas las paradas y apeaderos. 

Igualmente, la Línea 1 (Luceros-Benidorm) tendrá su parada en El Campello, también con destino a la capital, a las 5:25; 5:55 y 6:25 horas. Por su parte, la Línea 2 circulará en doble composición para aumentar las plazas ofertadas.

Los trenes saldrán cada 5, 10 o 20 minutos entre las 5:00 y las 7:00 horas de la mañana con el objetivo de permitir este desplazamiento. 

Estaciones más cercanas a los puntos principales

La estación más cercana al punto de inicio de la romería, la Concatedral de San Nicolás de Bari, es la subterránea de Mercado. Para el regreso, las estaciones más próximas de la Línea 3 son Campo de Golf, Costa Blanca y las situadas en el litoral de San Juan y Muchavista.

Parada de Luceros del TRAM de Alicante.

Parada de Luceros del TRAM de Alicante. / Alex Domínguez

Huelga en el TRAM

TRAM d’Alacant avisa de que en el regreso los usuarios deben de estar atentos a los servicios mínimos del 80 % decretados por la autoridad laboral competente ante la huelga convocada por un sindicato de maquinistas para el día de la Santa Faz.

Noticias relacionadas y más

En concreto, las franjas horarias de los paros son entre las 7:00 y las 9:00 horas, que “no afectan a los primeros desplazamientos que habitualmente realizan los romeros, ya que éstos se realizan previamente, además de entre las 13:00 y las 16:00 horas y entre las 19:00 y las 21:00 horas”, indica la nota de prensa.

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