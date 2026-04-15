Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
Consulta a qué horas se podrá viajar y las paradas más cercanas a la Concatedral de San Nicolás y al monasterio
Si quieres moverte en TRAM el día de la Santa Faz debes conocer los horarios y servicios que se han puesto en marcha. TRAM d’Alacant ha informado que las frecuencias puestas en marcha en la Línea 3 (Luceros-El Campello) desde el pasado año permitirán que miles de alicantinos de toda la provincia viajen a primera hora de la mañana hasta el centro de la ciudad para participar en esta festividad.
Así, desde El Campello se podrá viajar hasta Alicante a las 5:40, 5:50, 6:10, 6:20, 6:40, 6:50 y 6:55 horas con la Línea 3 que se detendrá en todas las paradas y apeaderos.
Igualmente, la Línea 1 (Luceros-Benidorm) tendrá su parada en El Campello, también con destino a la capital, a las 5:25; 5:55 y 6:25 horas. Por su parte, la Línea 2 circulará en doble composición para aumentar las plazas ofertadas.
Los trenes saldrán cada 5, 10 o 20 minutos entre las 5:00 y las 7:00 horas de la mañana con el objetivo de permitir este desplazamiento.
Estaciones más cercanas a los puntos principales
La estación más cercana al punto de inicio de la romería, la Concatedral de San Nicolás de Bari, es la subterránea de Mercado. Para el regreso, las estaciones más próximas de la Línea 3 son Campo de Golf, Costa Blanca y las situadas en el litoral de San Juan y Muchavista.
Huelga en el TRAM
TRAM d’Alacant avisa de que en el regreso los usuarios deben de estar atentos a los servicios mínimos del 80 % decretados por la autoridad laboral competente ante la huelga convocada por un sindicato de maquinistas para el día de la Santa Faz.
En concreto, las franjas horarias de los paros son entre las 7:00 y las 9:00 horas, que “no afectan a los primeros desplazamientos que habitualmente realizan los romeros, ya que éstos se realizan previamente, además de entre las 13:00 y las 16:00 horas y entre las 19:00 y las 21:00 horas”, indica la nota de prensa.
Laura Morote
La historia de la Santa Faz en Alicante
La romería de la Santa Faz tiene sus raíces en el siglo XV, específicamente en 1489, cuando se dice que ocurrió el Milagro de la Lágrima. Durante una misa en la iglesia de Sant Joan d'Alacant, la reliquia de la Santa Faz, un lienzo con el rostro de Jesucristo que llegó a Alicante gracias a mosén Pedro Mena, comenzó a sangrar por uno de sus ojos.
Este evento milagroso dio inicio a la tradición de la romería. Desde entonces, la devoción por la Santa Faz ha crecido enormemente, y ha dejado su impronta en momentos clave de la historia de Alicante, como epidemias y desastres naturales.
A lo largo de los años, la Santa Faz ha sido considerada un símbolo de protección y ayuda en momentos difíciles para la ciudad. Incluso durante la Guerra Civil, la imagen de la Santa Faz fue salvada de la destrucción gracias a la intervención de personas valientes que arriesgaron sus vidas para protegerla.
INFORMACIÓN
Así se vio la misa de la Santa Faz de 2025 desde el cielo
O. Casado
Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
i quieres moverte en TRAM el día de la Santa Faz debes conocer los horarios y servicios que se han puesto en marcha. TRAM d’Alacant ha informado que las frecuencias puestas en marcha en la Línea 3 (Luceros-El Campello) desde el pasado año permitirán que miles de alicantinos de toda la provincia viajen a primera hora de la mañana hasta el centro de la ciudad para participar en esta festividad.
Así, desde El Campello se podrá viajar hasta Alicante a las 5:40, 5:50, 6:10, 6:20, 6:40, 6:50 y 6:55 horas con la Línea 3 que se detendrá en todas las paradas y apeaderos.
Igualmente, la Línea 1 (Luceros-Benidorm) tendrá su parada en El Campello, también con destino a la capital, a las 5:25; 5:55 y 6:25 horas. Por su parte, la Línea 2 circulará en doble composición para aumentar las plazas ofertadas. Los trenes saldrán cada 5, 10 o 20 minutos entre las 5:00 y las 7:00 horas de la mañana con el objetivo de permitir este desplazamiento.
Aquí puedes consultar los tramos horarios de la huelga del TRAM.
L. Gil López
Despliegue de Sant Joan para Santa Faz: 226 policías, drones y unidad canina
El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant desarrollará en la Santa Faz 2026 un dispositivo de seguridad que estará funcionando desde la tarde del miércoles 15 de abril hasta la noche del domingo día 19 de abril. Participarán un total de 226 efectivos policiales, repartidos en tres turnos diarios que garantizan en los dos días claves, donde se producen la mayor afluencia de personas como son el jueves 16 y el domingo 19 de abril, más de 64 servicios diarios.
Dentro del dispositivo de tráfico y seguridad, el cierre de las avenidas Miguel Hernández y Dénia, programado para las 6.30 horas del jueves, se hará de forma coordinada por las Policías Locales de Sant Joan y Alicante. Asimismo, a esa misma hora, la carretera comarcal que une Sant Joan con San Vicente (CV 821) quedará también cerrada al tráfico.
Consulta en este enlace el resto de medidas que se llevarán a cabo en el dispositivo de seguridad.
O. Casado
Cortes de tráfico en Alicante por la Santa Faz: calles cortadas e itinerarios alternativos para el jueves
Este jueves habrá numerosas calles y vías cortadas en Alicante por lo que lo más recomendable es usar el transporte público, como autobuses y TRAM.
En esta información te contamos las calles por las que no se podrá circular ni aparcar, el horario, así como los itinerarios alternativos si quieres entrar a la ciudad y coger la autovía con dirección Valencia y/o Alcoy.
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