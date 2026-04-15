Incendio con riesgo de nube tóxica en el puerto de Alicante: así ha sido el simulacro de la Armada

El puerto de Alicante ha sido escenario este miércoles de un amplio simulacro de emergencia marítima que ha movilizado a decenas de efectivos y ha recreado una situación límite con múltiples frentes abiertos. El ejercicio, enmarcado dentro de las maniobras nacionales MARSEC-26 de la Armada, ha incluido un incendio a bordo de un buque, varios heridos, un derrame contaminante y hasta el riesgo de una nube tóxica.

La intervención se ha desarrollado en el muelle 14 bajo la coordinación de la Comandancia Naval de Alicante, en un operativo que ha servido para poner a prueba la capacidad de respuesta conjunta ante una crisis compleja en uno de los puntos clave de la actividad marítima de la provincia.

Un escenario de máxima complejidad en pleno puerto

El simulacro ha partido de una situación crítica: un buque multipropósito, el BMP “Cartagena” (A-62), actuando como carguero, sufría un fallo de maniobra en su entrada al puerto.

A partir de ahí, la situación se ha ido complicando progresivamente. Durante el ejercicio se ha simulado que el capitán del barco sufría un ictus, al tiempo que se declaraba un incendio de grandes dimensiones a bordo. Esto ha obligado a activar protocolos de rescate, atención sanitaria y evacuación de heridos.

Además, el operativo ha incluido la respuesta ante un supuesto vertido de combustible al mar y la gestión del riesgo por una posible nube tóxica, lo que ha elevado el nivel de exigencia del ejercicio.

MARSEC-26 mide la coordinación ante emergencias marítimas en el Puerto de Alicante / Rafa Arjones

Más de una veintena de organismos implicados

El despliegue ha contado con la participación de personal de 27 organismos distintos, lo que da una idea de la magnitud del simulacro.

Entre los participantes han estado la Autoridad Portuaria de Alicante, Capitanía Marítima, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Policía Portuaria, los Bomberos, el 112 de la Comunitat Valenciana, el CICU y Cruz Roja, entre otros.

El objetivo principal ha sido comprobar la coordinación real entre todos ellos ante una emergencia con múltiples variables simultáneas.

Alicante, a prueba ante una gran emergencia marítima

Más allá del propio ejercicio, la jornada ha servido para evaluar la capacidad de respuesta del puerto de Alicante ante una situación crítica que combine riesgos para las personas, el buque y el entorno.

Este tipo de simulacros permiten detectar fallos, mejorar protocolos y reforzar la colaboración entre administraciones, algo clave en escenarios donde cada minuto cuenta.

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El ejercicio forma parte de las maniobras MARSEC-26, que se desarrollan en distintos puntos del país y sitúan a Alicante como uno de los enclaves estratégicos en materia de seguridad marítima.