Munilla, sobre la misa de Santa Faz en Alicante: "La ofreceremos por la paz del mundo"

Pregunta: ¿Cómo se prepara la diócesis para la Santa Faz?

Respuesta: Este año nos estamos centrando en los más pequeños. A veces se da por supuesto que nuestras tradiciones se transmiten de forma espontánea, pero no es verdad. Hoy las tecnologías hacen que uno pueda vivir en Alicante con la cabeza fuera, y eso provoca desarraigo. Por eso es necesario un esfuerzo catequético, hablar de la Verónica, del encuentro con Jesús... También buscamos que la Santa Faz sea un momento de encuentro, algo que hoy no es fácil en una sociedad con pocos puntos en común.

Pregunta: Estos días son también los de la Peregrina escolar. ¿Son importantes este tipo de actos?

Respuesta: Sí, es importante el papel de los colegios. Intentamos educar, no únicamente en los fundamentos de la religión católica, sino también en los elementos populares que tiene nuestra religiosidad. Es una gran potencialidad y un dique frente a la secularización y el olvido de Dios, por eso la cuidamos en todos los niveles.

Pregunta: Usted habló el pasado año en su homilía de Santa Faz de cómo la tecnología afectan a la sociedad. ¿Es una preocupación real?

Respuesta: Sí, lo es. En la diócesis hemos puesto en marcha un programa de educación digital. Las nuevas tecnologías parece que han venido para acercar a los que están lejos y para alejar a los que están cerca. En muchas familias ya no hay diálogo, el móvil está en la mesa e, incluso, en la cama. Son tecnologías diseñadas para captar la atención, por eso proponemos un pacto familiar sobre su uso, también para los padres. No basta con quejarse, tiene que haber una resistencia real en la familia.

Queremos que se visualice esta convivencia, no queremos ser Babel, sino Pentecostés, un lugar donde se entendían todas las lenguas

Pregunta: ¿El contexto internacional actual tendrá algún reflejo esta Santa Faz?

Respuesta: Sin duda. Cuando un obispo hace una homilía la hace queriendo mostrar el misterio litúrgico, pero al mismo tiempo iluminando el momento presente. Por eso la misa del día de la Santa Faz la ofreceremos por la paz del mundo.

Pregunta: En una diócesis tan diversa como de Orihuela-Alicante, ¿cómo se vive esta realidad de conflicto internacional?

Respuesta: La provincia de Alicante es muy plural, con fieles de muchos lugares distintos, por ejemplo ucranianos y rusos. Las experiencias que he tenido han sido en general buenas, aunque ha habido algún conflicto. Queremos que se visualice esta convivencia, no queremos ser Babel, sino Pentecostés, un lugar donde se entendían todas las lenguas. Hay valores éticos por encima de la política, del partidismo y de las aspiraciones nacionalistas, como el respeto a la vida y la paz. De dónde soy no importa, soy hijo de la paz.

Pregunta: ¿Qué espera de esta Santa Faz?

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Respuesta: Cada año me sorprende por la respuesta masiva del pueblo alicantino. Espero que se nos desgaste la voz diciendo "Faz Divina, misericordia". Es un canto que me impactó al llegar, es una letanía admirable y quisiera que nos empapásemos de ello.