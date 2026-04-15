Nace "Mar Viva", la plataforma ciudadana que exige el vertido cero en el litoral de Alicante
Más de veinte entidades vecinales, sociales y ambientales denuncian la contaminación de la bahía de la ciudad y reclaman a todas las administraciones inversiones urgentes, transparencia y una gestión eficaz del ciclo del agua
El mar de Alicante ha dicho basta o, al menos, así lo interpretan las más de veinte entidades vecinales, sociales y ambientales que este miércoles han presentado "Mar Viva – Plataforma pel Mar d’Alacant", una iniciativa ciudadana que aspira a situar en el centro del debate público el deterioro del litoral, exigir soluciones inmediatas y reclamar a las administraciones un compromiso firme con el objetivo de vertido cero. La nueva plataforma arranca con 22 colectivos adheridos y busca convertirse en altavoz de una preocupación que consideran creciente entre la ciudadanía.
La presentación ha contado con la intervención de Sol García y José Manuel Santamaría, de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, junto a Ernesto Gil, de la Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa, quienes han sido los encargados de exponer los motivos que han llevado a la creación de esta alianza. Durante el acto, los portavoces han advertido de una problemática que califican de estructural y continuada, señalando que cada año se vierten a la bahía más de 20 hectómetros cúbicos de agua "insuficientemente depurada", a lo que se suman, según los portavoces, episodios "recurrentes" de vertidos sin tratar.
Una situación cronificada
Las entidades han subrayado que no se trata de hechos puntuales, sino de una "situación cronificada" que afecta al conjunto del litoral e incluso a espacios protegidos como Tabarca o el Cap de l’Horta. En su diagnóstico, apuntan a "años de falta de planificación, retrasos en inversiones, infraestructuras obsoletas" y una "falta coordinación" entre administraciones como factores que explican el escenario actual. "Nuestro mar está agonizando y se está degradando un patrimonio natural de valor incalculable", han señalado los portavoces.
El manifiesto fundacional de la plataforma sitúa como ejes principales el derecho a un mar limpio, la transparencia en relación con los vertidos, la planificación del ciclo del agua, la corresponsabilidad institucional y la participación ciudadana. Asimismo, pone el foco en la salud pública y en la justicia ambiental, recordando que barrios como San Gabriel, Babel o Urbanova llevan años soportando los "impactos" de esta situación.
Exigencias y responsabilidades
Entre las principales demandas figura la ejecución del proyecto Vertido Cero, la modernización de las depuradoras y una mejora integral del sistema de saneamiento. Las entidades no eluden señalar responsables y apuntan tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central. "Cualquier ciudadano sería sancionado por verter. Cuando lo hacen las administraciones, no pasa nada", denunciaron con contundencia.
Con 22 colectivos adheridos desde su nacimiento, Mar Viva inicia ahora una etapa de movilización que incluirá acciones de sensibilización, iniciativas institucionales e incluso vías judiciales si fuera necesario."“Alicante no puede seguir tratando su mar como un vertedero", apuntan.
Entidades adscritas a la plataforma:
- Unir Alacant
- Asociación de Vecinos de Alipark y adyacentes
- Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar
- AVV Carolinas Bajas – Les Palmeretes
- AAVV Barrio Sant Gabriel
- Asociación de Vecinos de Benalúa “El Templete”
- HOAC Centro de Alicante
- Asociación de Vecinos Parque del Mar
- CAVE-COVA
- Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA)
- AVV Benvinguts de Fontcalent
- Asociación de Vecinos Divina Pastora
- AA. VV. Parque Las Avenidas – Garbinet
- Asociación de Vecinos PAU 2 – San Blas
- Asociación de Vecinos Virgen del Remedio – Plaza de Orán
- AVV Serra Grossa – Albufereta
- Mesa Comunitaria de Zona Norte Alicante
- Asociación de Vecinos Juan XXIII – 2º Sector
- Plataforma Cap de L’Horta
- AVV Villafranqueza - El Palamó
- Asociación de Vecinos Santa Faz
- AAVV Gan Vía Sur
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