La oposición señala a Barcala por ocultar la predisposición de los técnicos a aclarar el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Un deliberado silencio que ha puesto en pie de guerra a la oposición. Tanto la izquierda como Vox cargan contra el gobierno de Luis Barcala por ocultar, tal y como ha desvelado INFORMACIÓN, que los dos técnicos que destaparon el escándalo de las viviendas protegidas se ofrecieron a contestar por escrito las preguntas de la comisión de investigación tras rechazar asistir a comparecer en la sesión celebrada este martes. Ahora, los distintos grupos reclaman explicaciones al alcalde, exigen una copia de la comunicación firmada por los funcionarios y solicitan que se les vuelva a citar.

La primera ronda de comparecencias de la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alicante por las polémicas adjudicaciones de Les Naus se saldó con un "plantón" técnico: cinco de los seis funcionarios llamados a declarar no se presentaron ante el organismo. Sin embargo, con la reunión ya finalizada, este diario avanzó que dos de los empleados municipales (precisamente, los que advirtieron al alcalde de un posible conflicto de intereses) se habían puesto a disposición de la Corporación para elaborar un informe por escrito "si la comisión estimara necesario aclarar algún extremo".

Un ofrecimiento que no fue comunicado a la oposición municipal y del que no hablaron en ningún momento ni la secretaria de la comisión, que se limitó a señalar que "Paloma Romero y Pablo Torregrosa presentaron un escrito firmado y lo trajeron, de que no asistirán". Tampoco hicieron alusión alguna a la posibilidad de hacerles llegar las dudas sobre las polémicas adjudicaciones ni el vicealcalde y presidente del organismo, Manuel Villar, ni su compañero y responsable de Urbanismo, Antonio Peral, pese a que reconocieron conocer la comunicación de ambos funcionarios "desde el principio".

El PSOE ve daño a la credibilidad

Por todo ello, el resto de grupos de la Corporación han cargado este miércoles contra el gobierno municipal de Luis Barcala, acusándole de "ocultar" una información vital para el desarrollo de la comisión y para el esclarecimiento del mayor escándalo que ha salpicado al equipo de gobierno desde la llegada del dirigente popular a la Alcaldía.

Desde el PSOE, se ha registrado un escrito en el que se incide en que los hechos publicados por este diario suponen "la ocultación de información relevante para el desarrollo de los trabajos de la comisión", así como "una limitación injustificada del derecho de los grupos municipales a acceder a información necesaria para el ejercicio de sus funciones de control". Además, los socialistas lamentan que lo ocurrido afecta de forma directa "a la validez, integridad y credibilidad de la propia comisión".

En este sentido, el grupo solicita conocer qué funcionarios manifestaron por escrito su disposición a colaborar con la comisión; en qué fecha se produjeron dichas comunicaciones; a qué órgano o responsable municipal fueron dirigidas; por qué motivo dicha información no fue trasladada a los miembros de la comisión y quién dio la orden. Además, requieren que se facilite copia íntegra de las comunicaciones; que se incorpore dicha documentación al expediente de la comisión; que se adopten las medidas necesarias para garantizar la comparecencia de los técnicos que hayan manifestado su voluntad de colaborar; y que se certifique expresamente la inexistencia de cualquier otra comunicación o documentación relacionada con estos hechos que no haya sido puesta a disposición de los miembros de la comisión.

Compromís: "Luis Barcala no para de mentir"

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha criticado que "Luis Barcala no para de mentir" y ha recordado que el alcalde "se comprometió en esclarecer lo sucedido 'caiga quien caiga'", pero que "ha tardado casi 3 meses en convocar la comisión y, una vez se ha convocado, falta documentación y nos oculta que dos de los comparecientes estaban dispuestos a responder de forma escrita".

El edil valencianista incide en que la participación de los funcionarios "habría sido clave para despejar las sombras" y pide que se aparte al vicealcalde, Manuel Villar, de la presidencia de la comisión por haber ocultado información, por lo que "no está legitimado" para seguir al frente del organismo.

EU: "Si no hay nada que ocultar, que dejen investigar"

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha catalogado como "gravísimo" que el gobierno de Luis Barcala haya "ocultado a la comisión que había técnicos dispuestos a colaborar y a aclarar lo ocurrido en Les Naus", un ofrecimiento que "se ha silenciado deliberadamente".

Para Copé, esta falta de información "no es un descuido" sino "una decisión" que "deja en muy mal lugar el trabajo de la Presidencia de la comisión", ejercida por Manuel Villar que, en cualquier caso, "queda claramente desautorizado", a juicio del de EU-Podemos. "Esto ya no va solo de lo que pasó, va de algo mucho más serio: controlar la investigación y limitar lo que se puede saber", ha manifestado Copé.

En consecuencia, el portavoz progresista ha exigido "de manera inmediata" que se dé traslado "íntegro" de el escrito avanzado por este diario y que se active el ofrecimiento de los técnicos, facilitando toda la documentación pendiente. "Si no hay nada que ocultar, que dejen investigar. Porque el problema ya no es solo Les Naus: es que ahora también están intentando ocultar la verdad".

Vox muestra "preocupación"

Menos contundentes, una vez más tras la presión inicial, se muestran desde Vox, que han pasado de exigir la dimisión del alcalde por partida doble cuando estalló el escándalo a reducir sus críticas a una "falta de transparencia". La portavoz de los ultras, Carmen Robledillo, ha indicado que le "sorprende enormemente" el intento de ocultar la voluntad de los técnicos a la oposición. "Esta falta de transparencia nos preocupa enormemente y demuestra que se sigue intentando limitar el acceso a información relevante dentro de la comisión", ha apuntado. Por ello, la líder de Vox ha avanzado que volverá a solicitar la comparecencia de Paloma Romero y Pablo Torregrosa "para que den todas las explicaciones necesarias".