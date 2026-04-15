Profesores de Alicante vuelven a la carga con las protestas antes de la reunión clave con la conselleria por subida salarial

Los profesores de Alicante han vuelto a la carga con las protestas en las inmediaciones de los colegios e institutos, tras la huelga multitudinaria del pasado 31 de marzo que concentró en las calles de la capital de la provincia a más de 10.000 docentes y provocó que más de 25.000 se ausentaran de las aulas del conjunto de la Comunidad Valenciana, según las estimaciones de la Generalitat.

De nuevo, los docentes han querido mostrar fuerza y unidad de cara a la reunión convocada este jueves por la Conselleria de Educación con los sindicatos para abordar por primera vez de manera concreta la subida salarial que reclaman los profesionales. Es una de las cuatro citas previstas hasta julio para negociar sobre la reducción de la burocracia, el aumento de las plantillas, la bajada de las ratios y el fomento del valenciano.

Los profesionales de la enseñanza están defendiendo que el incremento salarial debe compensar en 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, como mínimo. Esto supondría subidas salariales de entre 486 euros mensuales para el cuerpo de maestros y 550 euros mensuales para Secundaria, teniendo en cuenta únicamente el sueldo base, el complemento de destino y el específico, según la propuesta que manejan los sindicatos. A estas cantidades habría que añadir un 20 % al resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales, etc.), lo que situaría al profesorado valenciano entre los mejor remunerados del Estado, según el STEPV.

El instituto 8 de Marzo ha sido uno de los que este miércoles ha acogido una concentración a las puertas de las instalaciones educativas, impulsada por la asamblea de trabajadores, una de las más de cien que se han activado en toda la Comunidad para elevar la presión hacia la Administración autonómica. Las sirenas y las consignas de "una educación pública de calidad" han vuelto a sonar en el centro.

Los docentes han exigido una "negociación real ya, sin excusas ni demoras" después de haber llevado a cabo protestas durante todo el curso para lograr mejoras salariales y laborales que a día de hoy no han obtenido ningún avance, ya que el diálogo con la conselleria no ha fructificado en ningún acuerdo.

Profesores del IES 8 de Marzo de Alicante, en una concentración este miércoles a las puertas del centro / Héctor Fuentes

Huelga indefinida

De hecho, los profesores, constituidos en asambleas, y los sindicatos siguen manteniendo en pie la amenaza de una huelga indefinida en mayo que implicaría acabar el curso escolar semanas antes, con el consiguiente caos en las evaluaciones de los alumnos. Con ello, la reunión de ese jueves se prevé clave para que el próximo parón del profesorado siga o no adelante. Coincidiendo con la convocatoria, las organizaciones sindicales han convocado más protestas en el resto de la Comunidad Valenciana.

Concentración en el IES Radio Exterior de Alicante, este miércoles / INFORMACIÓN

La segunda que ha programado Educación será el 7 de mayo para tratar medidas para reducir la burocracia en los centros. La tercera será el 11 de junio y versará sobre las plantillas y ratios. Y la última, el 16 de julio, bajo el título "fomento del valenciano dentro del marco legal" (los sindicatos abogan por la supresión de la Ley de Libertad Educativa que da solo a las familias la capacidad para elegir si sus hijos estudiarán mayoritariamente en castellano o en valenciano).