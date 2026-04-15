Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones

Santa Faz se queda sin sitio: las restricciones anticipadas de aparcamiento desesperan a los vecinos

La cuenta atrás para la Romería de Santa Faz ha comenzado antes de lo habitual en algunas calles del barrio, pero no en forma de celebración, sino de restricciones. Desde este lunes, los vecinos conviven con la retirada de vehículos y la imposibilidad de estacionar en su propio barrio en plena semana laboral, una situación que ha generado indignación y desconcierto entre los residentes.

Desde primera hora del martes, varias grúas irrumpían en calles como Antonio Ramos Alberola o Vicente Rocamora Onteniente para despejar la zona con dos días de antelación al evento. La escena, poco habitual, ha dejado sin margen de reacción a muchos residentes. "Siete grúas a primera hora del martes… esto no nos había pasado jamás en la vida", relata Miguel Ángel Pastor, presidente de la comunidad de propietarios Los Arrayanes, una de las más afectadas.

Esta comunidad de propietarios ha presentado una reclamación formal ante el Ayuntamiento de Alicante al considerar que la prohibición de estacionamiento durante los días 14, 15 y 16 de abril (con dos de los días previos a Santa Faz) es "perjudicial y desproporcionada". Especialmente, subrayan, porque los dos primeros días son laborables y hay colegio, lo que altera gravemente la rutina diaria. "Entendemos que el día de Santa Faz no se pueda aparcar, pero por dos días antes… ¿Por qué?", se pregunta Pastor, quien insiste en que deberían habilitarse espacios alternativos para autobuses o visitantes sin expulsar a los vecinos.

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