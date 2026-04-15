En Directo
Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
Sigue toda la información de la romería de la Santa Faz de Alicante. En INFORMACIÓN te contamos toda la actualidad sobre la Peregrina y podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurra este jueves.
También te ofreceremos todas las fotografías y vídeos de la Santa Faz de Alicante.
Manuel Lillo
Novedades en el mercadillo: estos son los puestos y las fechas
Con la Peregrina de la Santa Faz regresa, como cada año, el mercadillo situado en las cercanías del monasterio. El templo religioso no será, de hecho, el único espacio a visitar en este lugar de la antigua huerta alicantina. Las tiendas a pie de calle, con todo tipo de productos, se podrán visitar desde este mismo martes, y muchas de ellas se mantendrán abiertas hasta el domingo 19 de abril.
Son dos los ayuntamientos los que participan en la organización de estos mercados: el de Alicante y el de Sant Joan d'Alacant. Entre ambos términos municipales se ubica el entorno del monasterio de la Santa Faz, hecho que requiere la implicación de sendos consistorios.
Consulta las novedades, la ubicación y las fechas de los puestos.
Lydia Ferrándiz
La Peregrina escolar convierte el monasterio de Santa Faz en un aula de alicantinismo: "Es una tradición que fomentamos en el instituto"
La tradición vuelve a Alicante con miles de escolares que convierten el camino de la Romería en una experiencia educativa. Este martes, el monasterio se llenó con la llegada de estudiantes de distintos centros educativos de la ciudad en el primer día de la Peregrina escolar, una cita que continúa este miércoles y que, en conjunto, prevé reunir a más de 5.000 niños y adolescentes, tras el pinchazo del año pasado por los efectos del apagón.
La imagen de grupos de alumnos ocupando la plaza y entrando de forma escalonada al monasterio ha sido la más repetida en una jornada que combina aprendizaje y convivencia.
Lee en este enlace toda la información.
O. Casado
¿Hay puente este año? ¿Tienen los niños colegio mañana?
Es una duda que asalta a muchos alicantinos todos los años... ¿Hay puente por la Santa Faz? Esta festividad siempre cae en jueves por lo que poder disfrutar de hasta cuatro días de puente se convierte en algo muy goloso...
Aquí analizamos qué dice el calendario laboral y escolar de Alicante sobre este viernes, 17 de abril.
Lydia Ferrándiz
Santa Faz se queda sin sitio: las restricciones anticipadas de aparcamiento desesperan a los vecinos
La cuenta atrás para la Romería de Santa Faz ha comenzado antes de lo habitual en algunas calles del barrio, pero no en forma de celebración, sino de restricciones. Desde este lunes, los vecinos conviven con la retirada de vehículos y la imposibilidad de estacionar en su propio barrio en plena semana laboral, una situación que ha generado indignación y desconcierto entre los residentes.
Desde primera hora del martes, varias grúas irrumpían en calles como Antonio Ramos Alberola o Vicente Rocamora Onteniente para despejar la zona con dos días de antelación al evento. La escena, poco habitual, ha dejado sin margen de reacción a muchos residentes. "Siete grúas a primera hora del martes… esto no nos había pasado jamás en la vida", relata Miguel Ángel Pastor, presidente de la comunidad de propietarios Los Arrayanes, una de las más afectadas.
Esta comunidad de propietarios ha presentado una reclamación formal ante el Ayuntamiento de Alicante al considerar que la prohibición de estacionamiento durante los días 14, 15 y 16 de abril (con dos de los días previos a Santa Faz) es "perjudicial y desproporcionada". Especialmente, subrayan, porque los dos primeros días son laborables y hay colegio, lo que altera gravemente la rutina diaria. "Entendemos que el día de Santa Faz no se pueda aparcar, pero por dos días antes… ¿Por qué?", se pregunta Pastor, quien insiste en que deberían habilitarse espacios alternativos para autobuses o visitantes sin expulsar a los vecinos.
Carmen Tomàs
Alicante celebra "Santa Faz 0,0": todo sobre la fiesta saludable con deportes, juegos y premios
Llega el 16 de abril y, con la celebración de la Peregrina, la séptima edición de la Santa Faz 0,0. Una fiesta que lleva ya siete años ofreciendo a los jóvenes actividades de ocio saludable en el entorno de la Romería de Santa Faz de la mano del Ayuntamiento de Alicante.
La fiesta se desarrollará en Playa de San Juan, concretamente en la avenida de Niza, 16, desde las 10.00 hasta las 17.00 horas a lo largo del 16 de abril, día de la Romería de Santa Faz.
Aquí puedes consultar todas las novedades de este año de la Santa Faz 0,0.
- Alcoy se consolida como la sexta ciudad de Alicante: supera los 62.000 habitantes por primera vez en 30 años
- Portugal se adelanta a España y estrena la devolución de envases en la tienda
- La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas con la técnica de smishing
- Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal
- Más de 5.000 docentes se forman para reforzar las Matemáticas y la lectura en las aulas con una nueva metodología
- Pendientes de Santa Faz: este es el tiempo que marca la Aemet en Alicante
- Una marea de flores para el patrón de San Vicente en su día grande
- El Pantano de Elche, entre la nostalgia de la mona y la falta de mantenimiento