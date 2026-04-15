Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones

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Vuelve a ver la Santa Faz 2025, la más multitudinaria de la historia, a vista de dron

La Santa Faz 2025, la más multitudinaria de la historia, a vista de dron / INFORMACIÓN

C. Pascual

Lydia Ferrándiz

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

A. Fajardo

Sigue toda la información de la romería de la Santa Faz de Alicante. En INFORMACIÓN te contamos toda la actualidad sobre la Peregrina y podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurra este jueves.

También te ofreceremos todas las fotografías y vídeos de la Santa Faz de Alicante.

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