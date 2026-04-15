¿Abren en Santa Faz los supermercados y centros comerciales de Alicante?

La tradicional romería de Santa Faz se celebra este jueves en la ciudad de Alicante. Una jornada señalada en el calendario por muchos alicantinos que podrán disfrutar de un día festivo. Con motivo de la Peregrina, la ciudad sufrirá muchos cortes de tráfico y los autobuses se verán obligados a modificar sus horarios y recorridos.

Aquí te contamos si los supermercados y centros comerciales de Alicante lo tienen entre sus festivos de apertura.

Horario de apertura de Lidl el día de Santa Faz en Alicante

Los supermercados Lidl de Alicante permanecerán cerrados este jueves. Para comprobar el horario de cada establecimiento, lo mejor es consultar la página web de Lidl.

Horario de apertura de Carrefour de Santa Faz en Alicante

El Carrefour de los centros comerciales Gran Vía y Puerta de Alicante, permanecerán cerrados durante la Santa Faz, aunque el de San Juan sí que abrirán sus puertas. Ya que Carrefour tiene numerosos supermercados (Express, Market...) puedes consultar la información de cada uno en su página web.

Horario de apertura de Aldi de Santa Faz en Alicante

Los supermercados Aldi de Alicante permancerán cerrados durante todo el jueves. Si quieres asegurarte, comprueba aquí el horario de cada supermercado.

El Corte Inglés / INFORMACIÓN

Horario de apertura de El Corte Inglés de Santa Faz en Alicante

El Corte Inglés de la ciudad de Alicante cerrará el 16 de abril.

Horario de apertura del centro comercial Puerta de Alicante de Santa Faz en Alicante

El centro comercial Puerta de Alicante no cuenta entre sus festivos de apertura de 2026 el 16 de abril pero tendrá abierto su zona de cines y restauración.

Horario de apertura del centro comercial Gran Vía de Santa Faz en Alicante

El centro comercial Gran Vía de Alicante solo tendrá abierta el jueves su zona de restauración.

Horario de apertura del centro comercial Plaza Mar 2 de Santa Faz en Alicante

Así como el Gran Vía, el centro comercial Plaza Mar 2 tampoco tiene entre sus festivos de apertura el 16 de abril pero sí la zona de cines y restauración.

En Directo

O. Casado Cortes de tráfico en Alicante por la Santa Faz: calles cortadas e itinerarios alternativos para el jueves Este jueves habrá numerosas calles y vías cortadas en Alicante por lo que lo más recomendable es usar el transporte público, como autobuses y TRAM. En esta información te contamos las calles por las que no se podrá circular ni aparcar, el horario, así como los itinerarios alternativos si quieres entrar a la ciudad y coger la autovía con dirección Valencia y/o Alcoy. Mapa de tráfico para Santa Faz de Alicante 2026 / Ayuntamiento de Alicante

Manuel Lillo Cambio en la salida de la Santa Faz en Alicante por “seguridad” Cuenta atrás para la Peregrina de la Santa Faz, y con novedades. Según ha explicado este martes la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, durante la Santa Faz de este jueves, “por seguridad”, en el inicio del trayecto habrá un único recorrido de entrada y de salida de la concatedral de San Nicolás. El acceso se hará por la plaza Abad Penalva, situada frente al templo diocesano, y la salida se realizará por la conocida como Puerta Negra, en la adyacente calle Miguel Soler. Anteriormente, la entrada y la salida podía hacerse indistintamente por ambos accesos, lo que provocaba importantes aglomeraciones en la hora del arranque de la romería donde cientos de personas suelen acceder a la concatedral ya sea para recoger la tradicional caña o para acompañar a la romería desde el inicio del recorrido. No será la única medida de seguridad tomada durante la celebración. Según han informado desde el Consistorio, el dispositivo de seguridad estará integrado por un total de 300 agentes de la Policía Local distribuidos en distintos puntos, a los que hay que sumar un centenar de voluntarios de Protección Civil y una dotación de la unidad de drones de los Bomberos. A su vez, medio millar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participarán, también, en este cometido. Amplía la información.

O. Casado ¿Abren en Santa Faz los supermercados y centros comerciales de Alicante? La tradicional romería de Santa Faz se celebra este jueves en la ciudad de Alicante. Una jornada señalada en el calendario por muchos alicantinos que podrán disfrutar de un día festivo. Con motivo de la Peregrina, la ciudad sufrirá muchos cortes de tráfico y los autobuses se verán obligados a modificar sus horarios y recorridos. Aquí te contamos si los supermercados Lidl, Aldi, Carrefour y los centros comerciales de Alicante, lo tienen entre sus festivos de apertura.

Manuel Lillo Novedades en el mercadillo: estos son los puestos y las fechas Con la Peregrina de la Santa Faz regresa, como cada año, el mercadillo situado en las cercanías del monasterio. El templo religioso no será, de hecho, el único espacio a visitar en este lugar de la antigua huerta alicantina. Las tiendas a pie de calle, con todo tipo de productos, se podrán visitar desde este mismo martes, y muchas de ellas se mantendrán abiertas hasta el domingo 19 de abril. Son dos los ayuntamientos los que participan en la organización de estos mercados: el de Alicante y el de Sant Joan d'Alacant. Entre ambos términos municipales se ubica el entorno del monasterio de la Santa Faz, hecho que requiere la implicación de sendos consistorios. Consulta las novedades, la ubicación y las fechas de los puestos.