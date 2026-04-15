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¿Abren en Santa Faz los supermercados y centros comerciales de Alicante?

Este jueves, 16 abril, es festivo escolar y laboral en la ciudad de Alicante y se celebra una de las romerías más famosas de España

Santa Faz 2025 en Alicante: una Peregrina a paso muy ligero

Santa Faz 2025 en Alicante: una Peregrina a paso muy ligero

Santa Faz 2025 en Alicante: Una Peregrina a paso muy ligero / Rafa Arjones

O. Casado

O. Casado

La tradicional romería de Santa Faz se celebra este jueves en la ciudad de Alicante. Una jornada señalada en el calendario por muchos alicantinos que podrán disfrutar de un día festivo. Con motivo de la Peregrina, la ciudad sufrirá muchos cortes de tráfico y los autobuses se verán obligados a modificar sus horarios y recorridos.

Aquí te contamos si los supermercados y centros comerciales de Alicante lo tienen entre sus festivos de apertura.

Horario de apertura de Lidl el día de Santa Faz en Alicante

Los supermercados Lidl de Alicante permanecerán cerrados este jueves. Para comprobar el horario de cada establecimiento, lo mejor es consultar la página web de Lidl.

Horario de apertura de Carrefour de Santa Faz en Alicante

El Carrefour de los centros comerciales Gran Vía y Puerta de Alicante, permanecerán cerrados durante la Santa Faz, aunque el de San Juan sí que abrirán sus puertas. Ya que Carrefour tiene numerosos supermercados (Express, Market...) puedes consultar la información de cada uno en su página web.

Horario de apertura de Aldi de Santa Faz en Alicante

Los supermercados Aldi de Alicante permancerán cerrados durante todo el jueves. Si quieres asegurarte, comprueba aquí el horario de cada supermercado.

Corte Inglés

El Corte Inglés / INFORMACIÓN

Horario de apertura de El Corte Inglés de Santa Faz en Alicante

El Corte Inglés de la ciudad de Alicante cerrará el 16 de abril.

Horario de apertura del centro comercial Puerta de Alicante de Santa Faz en Alicante

El centro comercial Puerta de Alicante no cuenta entre sus festivos de apertura de 2026 el 16 de abril pero tendrá abierto su zona de cines y restauración.

Horario de apertura del centro comercial Gran Vía de Santa Faz en Alicante

El centro comercial Gran Vía de Alicante solo tendrá abierta el jueves su zona de restauración.

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Horario de apertura del centro comercial Plaza Mar 2 de Santa Faz en Alicante

Así como el Gran Vía, el centro comercial Plaza Mar 2 tampoco tiene entre sus festivos de apertura el 16 de abril pero sí la zona de cines y restauración.

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