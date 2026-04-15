Recorrido y horarios de la romería y las misas de la Santa Faz de Alicante

Con más de cinco siglos de historia, la romería de la Santa Faz se ha consolidado como una de las tradiciones más queridas de Alicante. Cada año, la peregrinación hasta el Monasterio de la Santa Faz reúne a más de 300.000 personas, lo que la convierte en una de las principales expresiones de religiosidad popular de la Comunidad Valenciana.

Se trata, además, de una de las romerías con mayor participación de España, solo por detrás de la del Rocío en Andalucía. Esta tradición recuerda el conocido como Milagro de la Lágrima, ocurrido el 17 de marzo de 1489 durante una procesión de rogativas celebrada en un periodo de intensa sequía en la zona y protagonizada por el lienzo de la Santa Faz.

Por eso, tanto para quienes van a participar por primera vez en la Peregrina como para los que acuden cada año acompañando a la reliquia hasta el monasterio, resulta útil tener claras cuestiones como el recorrido de la romería y los horarios de las misas previstos para este año.

Recorrido y horario de la romería de Santa Faz de Alicante

La romería a Santa Faz partirá a las 8.00 horas desde la Concatedral de San Nicolás y discurrirá por las calles Miguel Soler, San Nicolás, Mayor, Plaza Santísima Faz, Mayor, Villavieja, Virgen del Socorro y Avenida de Dénia -carretera N-332/340 hasta el Caserío de la Santa Faz-.

Según informa el Ayuntamiento de Alicante, desde las 07.00 horas se hará el reparto de cañas de romero en la Concatedral de San Nicolás y en la Casa Consistorial.

La Santa Faz 2025, la más multitudinaria de la historia, a vista de dron / INFORMACIÓN

La paraeta municipal estará instalada entre las 07.00 y las 11.30 horas en la acera frente a la salida del Complejo Vistahermosa junto a la calle La Cigüeña.

De 10.30 a 11.30 horas se procederá a la apertura del Camarín para la extracción de la imagen de la Santa Faz y tendrá lugar la Misa Oficial en la plaza Luis Foglietti.

Horario de la misa de Santa Faz

La Eucaristía en la Plaza de Luis Foglietti, se desarrollará en torno a las 10.00 horas. A la conclusión, tras una hora aproximadamente, y siguiendo un protocolo del siglo XVII, la Reliquia de la Santa Faz será devuelta a la hornacina del camarín. El horario de misas de Santa Faz 2026 en el interior del templo ese mismo jueves es el siguiente: 6.00, 7.00 y 8.00 horas.

Santa Faz 2025 en Alicante: Cientos de feligreses guardan cola para poder entrar al templo / A. Vicente

Además, el viernes a las 11.00 y a las 18.00 horas se rezará el rosario y a las 11.30 y 18.30 horas habrá una eucaristía. El sábado habrá misa las 08.00 y a las 19.00 horas mientras que el domingo será a las 08.00, a las 10.00 y a las 12.00 horas. Excepcionalmente se celebrará misa esa tarde a las 18.30 horas.

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C. Suena Test: ¿cuánto sabes de la Santa Faz? Seguro que este año vas a recorrer el camino que separa la Concatedral de Alicante del Monasterio de la Santa Faz. Pero, ¿conoces todos los secretos y curiosidades de la Santa Faz? ¡Demuéstralo con este trivial sobre la historia de una de las reliquias más veneradas de España! ¡Pincha aquí y responde a nuestro test!

O. Casado Así es el azulejo de la Santa Faz 2026 de Gibeller: tradición y recuerdos de infancia La Santa Faz cuenta con numerosas tradiciones que perduran y que todos los peregrinos deben conocer: desde coger la caña a la puerta del Ayuntamiento hasta disfrutar de los rollitos de anís y la mistela a lo largo del recorrido. Pero también existe otra tradición en el día de la romería y es la de recoger el azulejo de la Santa Faz de Gibeller. Un año más esta empresa, situada muy cerca del Monasterio, repartirá el próximo jueves, 16 de abril, sus azulejos conmemorativos del Milagro de la Lágrima a partir de las 09.00 horas. El diseño ganador del azulejo de la Santa Faz 2026 de Gibeller / Gibeller Aquí puedes ler más sobre el diseño ganador y los tres diseños que quedaron finalistas.

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