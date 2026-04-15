La Santa Faz en la piel: “Con el tatuaje llevo a Alicante en mi cuerpo”

La devoción por la Santa Faz, o la identificación con un símbolo que representa a la ciudad de Alicante, se expresa de diferentes formas. La más habitual es la Peregrina, que tendrá lugar este jueves, con salida en la concatedral de San Nicolás y la llegada al monasterio. También se observa, de manera continuada, con cuadros, estampas y otros objetos que lucen la reliquia en casas y comercios. Los hay, incluso, quienes llevan la Santa Faz en la piel, una práctica no tan generalizada pero presente en Alicante.

Llevaba ya ocho operaciones en la mano de ese brazo y decidí hacerme el tatuaje Laura Méndez

Un ejemplo es el de Laura Méndez. Esta alicantina de 42 años, natural de Carolinas, lleva tatuada en su brazo izquierdo la Santa Faz y la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. La reliquia se sitúa en la parte posterior desde hace aproximadamente una década. “Llevaba ya ocho operaciones en la mano de ese brazo y decidí hacerme el tatuaje”, explica Méndez, que se define como creyente.

Laura Méndez muestra su tatuaje de la Santa Faz. / Rafa Arjones / Rafa Arjones

Esta alicantina es, además, hermana mayor de la cofradía del Cristo 'El Morenet', y asegura que para ella la Santa Faz es “una forma de vivir”. Recuerda, por último, que al año siguiente de tatuarse pudo “besar la reliquia por primera vez”, con Jesús Murgui como obispo. “Fue algo muy importante y me dio mucha fuerza”.

Tuve un momento de ánimo bajo y decidí hacer un tatuaje que me ayudara Reme Martín

Otra mujer, Reme Martín, de la Florida y belleza en este barrio en 1993, lleva tatuada a la Santa Faz en su brazo izquierdo desde hace seis años. “Fue como una promesa, los tatuajes nunca me han gustado”, explica. Sin embargo, decidió estampar la reliquia en su piel en un momento en el que la covid causaba estragos entre la población. “Tuve un momento de ánimo bajo y decidí hacer algo que me ayudara”.

Reme Martín muestra su tatuaje de la Santa Faz. / Rafa Arjones

En aquel momento le pidió a su tatuador un diseño para estamparse una imagen representativa de Alicante en su cuerpo. “Le pedí el castillo de Santa Bárbara, me hizo una propuesta y quedé alucinada”, dice, ya que la cara del moro de la fortaleza es “idéntica”. Junto a ella aparece La Explanada, una palmera, una imagen de la propia Reme Martín con la mantilla de la ofrenda de flores de las Hogueras, una entrada de un partido del Hércules y la Santa Faz, cubriéndole el brazo desde el hombro hasta el codo y con la Virgen del Remedio a la altura de la axila.

La Santa Faz va más allá de la creencia: es Alicante, como lo es el Hércules Jesús Melero

“Con el tatuaje llevo a Alicante en mi cuerpo, que es lo que más quiero junto a mis hijos”, dice esta costalera de 50 años, que se reconoce como “creyente y devota” y que lamenta que este año no podrá hacer la Peregrina.

Más ejemplos

También está el caso de Jesús Melero, de 42 años, que se tatuó la Santa Faz en 2012, cuatro años después de grabarse el escudo grabarse el escudo del Hércules. Dos imágenes que luce en la pierna derecha junto a una réplica de un caballo de Luceros y a unas palmeras. “Me hice la Santa Faz porque me gusta, me casé en el monasterio en 2015, soy devoto y creyente”, afirma recordando que “desde pequeño” siempre ha realizado la Peregrina. Este jueves no será una excepción, confirma este vecino de San Vicente del Raspeig con orígenes en el barrio de Santa Cruz.

Jesús Melero muestra su tatuaje de la Santa Faz. / Rafa Arjones

Para él, la Santa Faz, “significa mucho”. Es algo que, considera, “va más allá de la creencia: es Alicante, como lo es el Hércules”, club al que es abonado desde que nació. En su casa, afirma, también tiene una réplica de la Santa Faz en un azulejo y otra en un pañuelo de tela.

La Santa Faz significa familia, ciudad y tradición Josele Velasco

Por su parte, Josele Velasco, también con orígenes en Santa Cruz y natural del barrio de Carolinas, de 35 años, se tatuó la Santa Faz en un brazo hace un lustro en su brazo, y la enseña junto al castillo, a la Explanada, al escudo del Hércules y al Cristo Cautivo de la hermandad de Santa Cruz, donde es costalero. Para este alicantino, “la Santa Faz significa familia, ciudad y tradición”.

La experiencia de los tatuadores

Los elementos alicantinos no son los más demandados entre los que se tatúan la piel. Y entre estos, la Santa Faz no es el dibujo más solicitado. En esto coinciden los tatuadores consultados. Lolo Torres, que tiene el estudio en la Florida, calcula que la reliquia la tatúa “una o dos veces al año” y que lo solicitan “personas de 40 años para arriba, hombres y mujeres”.

Josele Velasco muestra su tatuaje de la Santa Faz. / Rafa Arjones

El dibujo alicantino más solicitado entre los clientes es, explica, el castillo de Santa Bárbara, concretamente la cara del moro, que según él es “de las cosas más difíciles de tatuar”. En cuanto a la Santa Faz, según explica, el tamaño mínimo para que quede bien reflejada es de 6x6 centímetros.

Nos piden tatuar la Santa Faz una o dos veces al año Lolo Torres — Tatuador

Adrián Gallego, tatuador en Ritual Tatoo, establecimiento ubicado en Carolinas, dice que los tatuajes relacionados con Alicante se suelen pedir “por temporadas”, y que el más solicitado en su tienda también es el castillo, solicitado tanto por gente joven como por gente más mayor.

Coincide Nico Vaimaca, de Kaiser Tatoo, situado en el centro comercial Plaza Mar, que asegura que la demanda de este tipo de grabados “coincide con momentos determinados, como el último ascenso del Hércules”, ahora hace dos años, cuando “mucha gente vino a tatuarse el escudo”.

Los tatuajes relacionados con Alicante se suelen pedir por temporadas Adrián Gallego — Tatuador

Precisamente, el escudo del club es lo más solicitado en su establecimiento entre los elementos alicantinos. “Los tatuajes no solo nos definen como personas, también son el reflejo de un momento concreto”, afirma. Y la Santa Faz, explica, la piden personas de más de 30 años, normalmente “en los días previos a la romería”.

Con el último ascenso del Hércules mucha gente vino a tatuarse el escudo Nico Vaimaca — Tatuador

Pese a no ser el tatuaje más habitual, algunos alicantinos lo han adoptado obedeciendo a un sentimiento de arraigo que se puede hacer visible, también, en la propia piel.