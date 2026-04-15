El lado más solidario de Alicante: 271 donan sangre en la antesala de la Santa Faz

Alicante ha vuelto a dar ejemplo de solidaridad con la celebración de la novena edición de la maratón de donación de sangre "Alicante Dona Vida", que tuvo lugar en el Espacio Séneca. A lo largo de la jornada del martes, un total de 271 personas participaron en esta iniciativa.

Desde primeras horas del día, numerosos ciudadanos se acercaron de forma constante a este espacio cultural, habilitado como punto de donación, con el objetivo de contribuir a mantener las reservas de sangre en la provincia. Como gesto de agradecimiento, los participantes recibieron el tradicional pañuelo alicantino, pensado para lucirse durante la festividad de la Santa Faz.

El propósito de esta edición era alcanzar el mayor número posible de donaciones para cubrir la demanda diaria de los hospitales de Alicante y su provincia, estimada en unas 270. En las ocho ediciones anteriores, esta iniciativa ha sumado un total de 2.276 donaciones, de las que 214 correspondieron a personas que donaban por primera vez.

Un instante de la donación de sangre celebrada este martes en Alicante / INFORMACIÓN

Agradecimientos

El evento, organizado por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana junto al Ayuntamiento de Alicante, contó con la presencia del alcalde, Luis Barcala. El primer edil, que también es donante, animó a la población a sumarse a este tipo de campañas y destacó la satisfacción personal que supone colaborar en la ayuda a otras personas.

Asimismo, asistió el director territorial de Sanidad, Francisco Ponce, quien puso en valor la relevancia del Centro de Transfusión dentro del sistema sanitario público, así como el papel esencial que desempeñan los donantes.

Por su parte, el concejal de Sanidad, Luis Morata, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de seguir colaborando con el Centro de Transfusión para promover nuevas campañas que incentiven la donación en la ciudad.

La jefa de servicio del Centro de Transfusión en Alicante, la doctora Mabel Ortiz de Salazar, agradeció la implicación de la ciudadanía y subrayó que tanto la respuesta de los donantes como el apoyo institucional resultan clave para garantizar el éxito de estas iniciativas y asegurar el suministro de sangre.