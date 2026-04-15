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Tráfico en Alicante hoy: retenciones y accidentes en la A-70 y la AP-7 complican la mañana en la provincia

Tráfico denso en los accesos a capital y más de 40 incidencias activas marcan una jornada con circulación irregular

El atasco generado por un accidente registrado en la AP7 a su paso por La Vila

El atasco generado por un accidente registrado en la AP7 a su paso por La Vila / Delgado

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La jornada de este miércoles 15 de abril arranca con complicaciones en la red viaria de la provincia de Alicante. Según la última actualización de la DGT a las 09:13 horas, hay 42 incidencias activas en 11 carreteras, con varios puntos conflictivos que afectan especialmente a los accesos a la capital y a la franja litoral.

Uno de los tramos más complicados se encuentra en la A-70 a la altura de Fontcalent, donde se registran retenciones en sentido Murcia. A esto se suma otro punto habitual de congestión en la misma vía, entre Alicante y Santa Faz, en dirección Valencia. Patrullas policiales están "escoltando" las peregrinaciones escolares a la Santa Faz, lo que ocasiona atascos en determinados tramos.

La A-7 también presenta problemas importantes en el entorno de El Realengo y La Estación, con tráfico denso en ambos sentidos y varios incidentes por accidentes que están dificultando la circulación en un tramo clave para las conexiones interiores.

Accidentes en la AP-7 y la N-332

En la AP-7, un accidente a la altura de La Ermita ha obligado a cerrar el carril izquierdo, generando retenciones que se extienden hasta la zona de Coveta Fumà, donde la circulación es irregular. Otro siniestro en la misma vía, a su paso por La Vila Joiosa, ha provocado retenciones de 4 kilómetros en sentido Valencia.

Los atascos provocados por el accidente en la AP7 a su paso por La Vila.

Los atascos provocados por el accidente en la AP7 a su paso por La Vila. / Delgado

La N-332, otro de los ejes más transitados, también acumula incidencias. Destacan las retenciones en Torrevieja, en ambos sentidos, y en El Altet, en dirección Murcia. Además, se han registrado accidentes en Santa Pola que han dejado obstáculos en la vía.

Obras y cortes que siguen condicionando el tráfico

A las incidencias por tráfico y accidentes se suman numerosas obras que siguen activas. Entre ellas, destacan los trabajos en la A-31 en el acceso a Alicante por El Bacarot, con carril izquierdo cerrado, y en la A-77 y A-77a en Sant Vicent del Raspeig, con cortes y restricciones puntuales.

Siguen vigentes también las obras de larga duración en la AP-7 a la altura de Agost, donde se mantiene un corte total en uno de los sentidos (nivel rojo), así como en la A-7 en El Realengo, con una salida cerrada desde hace meses.

Tráfico denso en hora punta

El conjunto de incidencias dibuja una mañana de circulación irregular en varios puntos clave, especialmente en accesos a Alicante, Elche y en la costa. A ello se suma la presencia de obstáculos fijos en diferentes carreteras secundarias, que aunque de menor gravedad, contribuyen a ralentizar el tráfico.

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La recomendación es clara: planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado de las carreteras y extremar la precaución en los tramos afectados.

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