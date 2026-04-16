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Así acaba la negociación para subir los salarios a los profesores de Alicante

El encuentro con la conselleria no cumple las expectativas de los sindicatos que ven más cerca la huelga indefinida en mayo

Los profesores comunican el estado de las negociaciones por sus salarios

Los profesores comunican el estado de las negociaciones por sus salarios

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A. Fajardo

A. Fajardo

Sin avances para mejorar las retribuciones al profesorado. Los sindicatos han empezado a anunciar que se ven abocados a una huelga indefinida hasta mayo, porque la Administración autonómica les ha trasladado que hasta el próximo otoño no prevé facilitarles su propuesta de mejora salarial.

Era la primera reunión convocada por la Conselleria de Educación para abordar expresamente la subida de los salarios a los profesores, después de todo un curso de protestas para reclamar además de un aumento de las retribuciones para salir del vagón de cola de los peor pagados del país, más personal, menos ratios, mejores infraestructuras, reducir la burocracia y proteger el valenciano.

La cita, que la Generalitat programó días después de la última huelga multitudinaria del profesorado de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana, arrancaba a las 11 horas con mucha expectación entre los profesionales de la enseñanza pública. Muchos dispuestos ya a iniciar un parón indefinido en mayo que podría suponer acabar el curso antes de tiempo y generar un caos para los alumnos antes del final de las evaluaciones.

Los docentes están defendiendo que el incremento salarial debe compensar en 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, como mínimo. Esto supondría subidas salariales de entre 486 euros mensuales para el cuerpo de maestros y 550 euros mensuales para Secundaria, teniendo en cuenta únicamente el sueldo base, el complemento de destino y el específico, según la propuesta que manejan los sindicatos. A estas cantidades habría que añadir un 20 % al resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales, etc.), lo que situaría al profesorado valenciano entre los mejor remunerados del Estado, según el STEPV.

Sin embargo, el departamento de Carmen Ortí ya había dejado claro a los sindicatos buena parte de sus argumentos, a través de un decálogo hecho público el pasado mes de marzo y en las diferentes mesas sectoriales: "La infrafinanciación estructural de la Comunidad Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre mejoras retributivas del personal docente".

 Educación también había advertido de que las eventuales mejoras retributivas del personal se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico. Finalmente, el último punto del decálogo, que semanas atrás elevó las críticas del profesorado, indicó que la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que la Administración autonómica indica que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente.

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