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Horarios y frecuencia de las lanzaderas en Santa Faz y cambios en las líneas de autobús de Alicante

Consulta las paradas de la línea especial para visitar el monasterio y las modificaciones en varias líneas

Una foto de archivo de la lanzadera de autobús durante la Peregrina.

Una foto de archivo de la lanzadera de autobús durante la Peregrina. / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

Cada 5 minutos. Esta es la frecuencia que tendrán las lanzaderas que unirán este jueves, día en el que se celebrará la Santa Faz de Alicante, el Caserío y la plaza Puerta del Mar. El Ayuntamiento de Alicante y MIA Vectalia, concesionaria del transporte público en autobús, han informado que desde las 07.00 y hasta las 21.00 horas estará activo este servicio extraordinario el día de la romería, que se mantendrá el sábado y domingo con una frecuencia de 20 minutos.

En total habrán 20 autobuses de gran capacidad que circularán en ambos sentidos tras habilitarse un carril especial en contrasentido por la avenida de Dénia hasta el cruce de San Juan.

Igualmente, se reforzarán las líneas de autobús 02, 08, 11 y 22 que tendrán frecuencias de paso cada cuarto de hora para facilitar los traslados con las playas y los barrios desde El Pla hasta La Florida y se habilitará una parada de taxis para 10 vehículos en el Portiguet a la altura de la pasarela peatonal.

Mapa de tráfico para Santa Faz de Alicante 2026

Mapa de tráfico para Santa Faz de Alicante 2026 / Ayuntamiento de Alicante

Cambios en las líneas de autobús

La ocupación de la avenida de Denia (sentido hacia Alicante) obligará a que los itinerarios de las líneas 02, 09, 11, Castillo Santa Bárbara (CSB) y Turibús se vean sensiblemente modificados, por la imposibilidad de realizar los giros, hacia Gran Vía o Padre Esplá o por López de Osaba. En concreto, el bus turístico, debido a la imposibilidad de realizar gran parte de su recorrido por el horario de mañana, prestará servicio sólo en el horario de la tarde desde las 16 horas.

  • Línea 02: En dirección Sagrada Familia, desde Teatro, seguirá por Rambla, Jaime II, Vázquez de Mella, Doctor Mas Magro, Celia Valls y trayecto habitual. En dirección a La Florida, desde Dr. Sapena, continuará por Vázquez de Mella, Jaime II, Avda. Alfonso El Sabio y ruta habitual. Volviendo a su itinerario habitual una vez abierta la calle Altamira, alrededor de las 10 horas. Queda suprimido el tramo entre Plaza del Mar y Padre Esplá por la playa.
  • Línea 09: En dirección Playa San Juan, al estar cortada la avenida de la Albufereta cruce con la de Denia, desde Alfonso X el Sabio continuará por López Torregrosa, Rambla, San Fernando, Plaza del Mar, avenidas de Jovellanos y Villajoyosa, y ruta normal. En dirección a Renfe, desde la Isleta continuará por la avenida de Villajoyosa, Puerta del Mar, calle San Telmo, Altamira, Rambla, Alfonso el Sabio y ruta habitual. 
  • Líneas 11 y 11H: En dirección a la glorieta intersección de avenida de Denia con Gran Vía, Pintor Xavier Soler (Jesuitas), se efectuará recorrido habitual hasta Gran Vía -Juan Sanchís Candela-, Gran Vía -Pintor Xavier Soler- y realiza la cabecera del servicio en la intersección con avenida de León de Nicaragua. Para poder continuar trayecto desde allí hasta el Hospital, será preciso realizar trasbordo en el Colegio Jesuitas con la lanzadera que en servicio continuo comunica la Puerta del Mar con Santa Faz. En dirección a Colonia Requena, desde la nueva cabecera continuará el recorrido habitual.
  • Línea 22. En dirección a Playa de San Juan situará su cabecera en la avenida de Maisonnave, para seguir por Gadea, Mártires de la Libertad, Plaza Puerta del Mar y su ruta habitual. En dirección a Renfe desde la Plaza del Mar, seguirá por Mártires de la Libertad, Gadea, Maisonnave y su ruta habitual.
  • Línea CBS. Desde el inicio del servicio hasta la apertura al tráfico del acceso a la avenida de Denia, la línea realizará el trayecto desde la plaza de Gómez Ulla hasta el Castillo.
Plano de distribución de servicios en el Caserío de la Santa Faz

Plano de distribución de servicios en el Caserío de la Santa Faz / Ayuntamiento de Alicante

  • Línea 23. Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel

Sentido Alicante: Desde Av. Denia, continuamos por ella sin pasar la Av. Vázquez de Mella, continuamos por Mártires de la Libertdad hasta Av. Ramon y Cajal y Av. Maisonnave donde recupera su recorrido habitual.

  • Paradas suprimidas: 
  • Indalecio Prieto 45
  • Indalecio Prieto-MARQ
  • Vázquez de Mella 16
  • Jaime II
  • Estación-Mercado
  • Luceros-Alfonso El Sabio
  • Paradas habilitadas:
  • Plaza del Mar
  • Ramon y Cajal 4 (Universidad)

Desde las 9:00h (APROX.)

Sentido Alicante:

Desde Av. Denía, continuamos por ella sin pasar la Av. Vázquez de Mella, continuamos por Mártires de la Libertdad hasta Plaza del Mar, C/ Rafael Altamira, Rambla de Alicante y Alfonso El Sabio, donde recupera el recorrido habitual.

  • Paradas suprimidas: 
  • Indalecio Prieto 45
  • Indalecio Prieto-MARQ
  • Vázquez de Mella 16
  • Jaime II
  • Paradas habilitadas:
  • Plaza del Mar

Durante todo el servicio:

Sentido Sant Joan-Mutxamel

Desde Alfonso el Sabio, continuamos por Rambla de Alicante, Rafael Altamira, Puerta del Mar, Martires de la Libertad hasta Av. Denía donde recupera el servicio habitual.

  • Paradas suprimidas:
  • Alfonso el Sabio 3.
  • Jaime II
  • Vázquez de Mella
  • MARQ-Castillo
  • Canónigo de Penalva
  • Paradas habilitadas:
  • López Torregrosa
  • Plaza del Mar
  • Línea 23 (Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel) y 23N (Alicante Puerta del Mar - Sant Joan - Mutxamel):

Sentido Alicante:

Recorrido normal hasta Av. la Rambla Sant Joan, continuando por Tomas Capelo, Av. de la diagonal y N-332 sentido hospital, donde retomará su ruta habitual.

  • Paradas suprimidas: 
  • Mosén Pedro Mena 20
  • Alicante Ben-Alí
  • Alicante 30
  • Av. Hospital II
  • Paradas Habilitadas:
  • Tomas Capelo 2 (línea 31)
  • Av. Diagonal (línea 31)
  • N-332 (Mercadona-Hospital)
  • N-332-Gibeller

Sentido Mutxamel:

Recorrido normal hasta Hospital de Sant Joan, continuando por N-332, Av. de la diagonal, Mosén Pedro Mena y San José recuperando recorrido habitual.

  • Paradas suprimidas:
  • Av. Hospital I
  • Alicante 51
  • Alicante Ben-Alí
  • Paradas Habilitadas:
  • Diagonal 11 (línea 31)
  • Tomás Capelo 3 (línea 31

El jueves 16 de abril, durante todo el día:

  • La parada del Hospital de S. Joan queda anulada en ambos sentidos.
  • Se realizarán servicio de refuerzo entre Mutxamel-Sant Joan-Plaza del Mar (Alicante) entre las 6:30h y las 8:30h.
  • Línea 35. Hospital Sant Joan - Tángel:

Sentido Hospital Sant Joan:

  • Paradas Suprimidas: 
  • Av. Denia-ONCE
  • Av. Denia- Fte. ONCE
  • Denia 180 –Estación de Servicio
  • Hospital Sant Joan

Sentido Tángel 

  • Paradas Suprimidas: 
  • Av. Denia-ONCE
  • Calle Hogar Provincial 6
  • Hospital Sant Joan

La cabecera en el Hospital de Sant Joan queda anulada durante todo el día, trasladándose ésta a la parada del Hogar Provincial.

  • Línea C-6: Alicante - Aeropuerto

Desde las 6:00 horas y hasta finalización de corte por “ROMERIA” (aproximadamente las 09.30h):

Sentido Aeropuerto:

Desde Puerta Plaza del Mar, Av. Mártires de la Libertad, Av. Dr. Ramón y Cajal, Av. Dr. Gadea, Plaza de los Luceros, donde retomará su ruta habitual.

  • Paradas suprimidas:
  • Alfonso X el Sabio 12
  • Vázquez de Mella – Estación Tram

Sentido Alicante:

No se ve afectada, realiza cabecera habitual en Puerta Plaza del Mar.

Desde finalización del corte y hasta fin de servicio:

Sentido Aeropuerto:

Desde Puerta Plaza del Mar, Rafael Altamira, Av. Rambla Méndez Núñez y Alfonso X el Sabio, donde retomará su ruta habitual.

  • Paradas suprimidas:
  • Vázquez de Mella
  • Estación Tram

Sentido Alicante:

No se ve afectada, realiza cabecera habitual en Puerta Plaza del Mar.

Noticias relacionadas y más

Además, para cubrir el incremento de demanda, se dispondrá de horario de sábados en las líneas 02, 08 y 13 TAM y de laborables en la línea 22 del TAM. Las frecuencias o intervalos de paso serían de 15 minutos en la línea 02, de 14 minutos en la línea 08, de 17 minutos en la línea 13 y de 16 minutos en la línea 22.

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