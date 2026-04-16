Cerco al alcohol en la fiesta "Santa Faz 0,0" de Alicante con 12.000 jóvenes en la playa de San Juan

Bolsas supervisadas una a una y bebidas alcohólicas requisadas. Fue la otra cara de la Santa Faz en Alicante, donde el cerco al botellón volvió a ser el protagonista en las inmediaciones de la playa de San Juan, el epicentro de una macrofiesta que congregó a 12.000 jóvenes y adolescentes desde el mediodía, según las estimaciones municipales.

Bajo un sol de justicia, el reguetón calentó una jornada veraniega en la avenida Niza, donde el paseo y la playa se fueron abarrotando en las horas centrales del día. Tampoco faltaron los bañadores, ni bikinis.

Controles policiales a los jóvenes en las inmediaciones de la playa de San Juan, tras la romería / Rafa Arjones

Entre el bullicio de los chavales y los bailes sin freno a pie del escenario amenizado por un speaker, los agentes de la Policía Local y Nacional se encargaron de controlar el consumo entre los menores, uno de los grandes males de la festividad alicantina que hasta hace ocho años atrás provocaban numerosas incidencias por intoxicaciones etílicas. No obstante, fue imposible evitar las pillerías de muchos otros que se llevaron su alcohol ya mezclado en botellas de plástico para tratar de pasar desapercibidos.

De hecho, solo hasta las 12 horas, los electivos policiales ya habían intervenido 120 litros de alcohol y levantado 15 actas por consumo en la vía pública.

Jóvenes enseñan sus mochilas a los efectivos policiales durante los registros de alcohol / Rafa Arjones

Pese a ello, el ambiente sano y el ocio responsable fueron los predominantes en la séptima edición de la fiesta organizada por el Ayuntamiento en la que volvió a estar presente el dispositivo voluntario de alcoholemia, esta vez limitado a menores de 26 años.

Una iniciativa que sirvió para que cientos de jóvenes se prestaran a soplar y demostrar que iban sobrios a cambio de conseguir entradas para el fútbol y el baloncesto, así como, botellas, pulseras, camisetas y gorras. También tuvieron la oportunidad participar en el sorteo de un patinete eléctrico si se presentaban a otro control, ya por la tarde, para comprobar que seguían intactos de bebidas espirituosas. Aquellos que dieron positivo, una minoría, se quedaron lógicamente sin el premio.

Rafa Arjones

Regalos, photocalls y realidad virtual

Además, hubo tiempo para organizar juegos en los que se repartieron regalos como entradas para distintos eventos deportivos del Hércules Club de Fútbol, Intercity, EÓN Horneo, HLA Alicante y Fundación Balonmano Agustinos.

Entre las grandes apuestas de ocio de la Santa Faz 0,0, hubo dos photocalls 360º con atrezzo, donde los chavales posaron como auténticas estrellas en la alfombra roja. También tuvieron éxito los dos simuladores de realidad virtual de cuatro y dos plazas, con más de 100 experiencias diferentes entre las que elegir.

La zona de juegos arcade con tres máquinas recreativas para dos personas cada una fue otra de las propuestas más demandadas y los más deportistas se animaron con los juegos de playa, como las palas, el fútbol y la petanca. Entre la marea de adolescentes, también hubo espacio para las familias y los más pequeños, que contaron con talleres infantiles con monitores.

La fiesta de Santa Faz organizada por el Ayuntamiento en la playa de San Juan para los jóvenes / Rafa Arjones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, que visitó la fiesta, junto a concejales del equipo de gobierno, aplaudió "la fantástica acogida de la Santa Faz 0,0" y aseguró que la cita demuestra, un año más, que "ofrecer alternativas de ocio saludable es la mejor forma de prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes durante este día grande para los alicantinos”. Además, felicitó a la Policía Local por "el fantástico trabajo que realiza durante todo el día para evitar el botellón en la playa de San Juan”.