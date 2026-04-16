Una declaración de BIC hacia una Santa Faz con “más reconocimiento y protección”

Si la Santa Faz es uno de los elementos que generan consenso entre los alicantinos, la inminente declaración de la Peregrina como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial no podía ser diferente. Así lo han hecho ver, y así lo han destacado de manera recurrente, tanto el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ambos presentes con otras autoridades en la romería de este jueves.

La declaración, que se acordará este viernes en el pleno del Consell que se celebrará en la Casa de las Brujas, la sede de la Presidencia de la Generalitat en la ciudad, ha sido el elemento diferencial de la celebración de este año. Las formaciones políticas con representación en las Cortes así lo han hecho ver, felicitándose por el BIC en sus comparecencias ante los medios. Y por supuesto, también las autoridades.

El BIC permite abrir el abanico y las posibilidades de obtener ayudas que sin esa declaración no se pueden obtener Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat Valenciana

El presidente de la Generalitat, a primera hora de la mañana, a escasos metros de las puertas de la concatedral de San Nicolás, ha resaltado la “novedad” de la declaración de BIC inmaterial. “Es un reconocimiento a la romería, a las más de 300.000 personas que todos los años la hacen, y quiero poner en valor esa declaración”, ha señalado.

Posteriormente, Pérez Llorca ha asegurado que servirá para darle “reconocimiento y protección”. También ha reconocido que la distinción “no tendrá un gran valor material”, pero permite “abrir el abanico y las posibilidades de obtener ayudas que sin esa declaración no se pueden obtener”. Pese a eso, el jefe del Consell da más importancia “al valor inmaterial, al reconocimiento a una romería que forma parte de la tradición y de la cultura de Alicante y de la provincia”.

El alcalde, en sintonía

Por su parte, Luis Barcala se ha expresado en términos casi idénticos a los del presidente de la Generalitat, defendiendo la Santa Faz de este año como “muy emocionante” por la declaración. “Es un reconocimiento tras centenares de años de devoción y peregrinación por parte de los alicantinos en una de las demostraciones más grandes que hay de cariño y de respaldo a una de nuestras señas de identidad más significativas”, ha concluido.

El BIC es un reconocimiento tras centenares de años de devoción y peregrinación por parte de los alicantinos Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Tras el recorrido, el alcalde ha considerado que la participación, cifrada en 330.000 personas, “es un hito más que pone en valor y, si cabe, hace más relevante lo que ha anunciado el presidente de la Generalitat”.

El resto de partidos con representación en las Cortes también celebran la declaración. A Llanos Massó, presidenta de la cámara autonómica con Vox, le parece “fantástico”, y asegura que “es una satisfacción ver cómo se van asentando esas tradiciones y tienen el reconocimiento que merecen".

Es una satisfacción ver como se van asentando las tradiciones y tienen el reconocimiento que merecen Llanos Massó — Presidenta de las Cortes

La izquierda también lo aplaude

Tanto el PSPV como Compromís han aprobado también el anuncio de este miércoles. Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, ha dado su “apoyo total” a la declaración de BIC inmaterial y “todo el apoyo” del Gobierno de España en unas palabras previas a la romería.

Por último, Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís, ha asegurado que en la formación valencianista están “contentos” de que el BIC “sea una realidad después de muchos años de trabajar en ello con diferentes gobiernos”.

Recorrido

Mas se refería, con esta referencia, al largo recorrido de la declaración, que se inició en 2002 y que en 2016 tuvo la primera solicitud desde el Ayuntamiento de Alicante, en la época del tripartito de izquierdas. En julio de 2024, la Generalitat incoó finalmente el expediente, y el Consell Valencià de Cultura (CVC) acabó concluyendo en enero que “procede sostener una declaración favorable” por su representatividad, arraigo comunitario y significación identitaria.

A la declaración como BIC de esta romería, apoyo total desde el Gobierno de España Diana Morant — Secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia

Los informes preceptivos del CVC, de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández fueron la base de la tramitación para la evaluación técnica de la solicitud. Estos informes, requeridos por la Dirección General de Patrimonio Cultural en la etapa de Pilar Tébar al frente, se elaboraron con los expedientes aportados por los especialistas Jorge Payá y Luis Pablo Martínez, cuya ayuda fue requerida desde la Dirección General.

Una vez recibidos los informes, y con la elaboración del informe final de la Dirección General, se remitió la propuesta al Consell para su aprobación definitiva en el pleno del ejecutivo autonómico, que se celebrará este viernes, y con la posterior publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), que se prevé que tendrá lugar en los próximos días.

Estamos contentos de que el BIC sea una realidad después de muchos años de trabajar en ello con diferentes gobiernos Aitana Mas — Síndica adjunta de Compromís

Tras dicha publicación, la Peregrina se inscribirá en la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, según informan desde la Conselleria de Cultura, que desde diciembre lidera Carmen Ortí.

La Peregrina será el segundo BIC inmaterial en la ciudad de Alicante, donde hay otros 42 BIC materiales, después de les Fogueres de Sant Joan. En la provincia hay otros trece BIC inmateriales: tres en Elche, tres en Alcoy, dos en Orihuela y uno en cada una de estas localidades: Callosa de Segura, Cocentaina, Sax y La Torre de les Maçanes. La romería de la Santa Faz será el BIC inmaterial número 50 del conjunto de la Comunidad.