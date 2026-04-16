Un dron de la Policía Nacional "salva" a un niña de 13 años extraviada en la romería

La romería de la Santa Faz está transcurriendo sin incidencias relevantes por parte de la Policía Nacional, que está vigilando por tierra y aire que la jornada se desarrolle con normalidad. Así, lo único relevante ha sido la localización gracias a una dotación a pie de agentes apoyada por uno de los drones de una menor de 13 años que se había extraviado.

Desde la Policía Nacional han explicado a mediodía que el dispositivo por el momento "se está desarrollado sin tener que destacar ningún incidente y en la más absoluta normalidad".

Policías a caballo también han participado en el dispostivo / INFORMACIÓN

El operativo está siendo coordinado desde la Comisaría Provincial de Alicante y en él participan agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo Operativo de Respuesta, Brigadas Provinciales de Información y la de Extranjería y Fronteras, Tedax, Caballería, Brigada Móvil, Guías Caninos y el Servicio de Medios Aéreos, quienes se han encargado de vigilar y proteger el espacio aéreo.

Un agente del dispostivo de seguridad de la romería / INFORMACIÓN

Así, han señalado que se han llevado a cabo varios servicios humanitarios, explicando que sobre las 10:00 horas de la mañana se ha recibido un aviso por la pérdida de una menor de 13 años, la cual ha sido encontrada por una dotación a pie apoyada por un dron de la Policía Nacional y trasladada al puesto de mando donde le esperaban sus padres.

El dispositivo se está llevando a cabo en coordinación con la Policía Local de Alicante y se ha contado con la colaboración de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana.