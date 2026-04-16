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Un dron de la Policía Nacional "salva" a un niña de 13 años extraviada en la romería

El dispositivo desplegado por la Comisaría Provincial se desarrolla con la participación del Servicio de Medios Aéreos, que se encarga de vigilar y proteger desde el cielo

Así ha sido el dispositivo de la Policía Nacional para la Santa Faz 2026

Así ha sido el dispositivo de la Policía Nacional para la Santa Faz 2026

INFORMACION

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La romería de la Santa Faz está transcurriendo sin incidencias relevantes por parte de la Policía Nacional, que está vigilando por tierra y aire que la jornada se desarrolle con normalidad. Así, lo único relevante ha sido la localización gracias a una dotación a pie de agentes apoyada por uno de los drones de una menor de 13 años que se había extraviado.

Desde la Policía Nacional han explicado a mediodía que el dispositivo por el momento "se está desarrollado sin tener que destacar ningún incidente y en la más absoluta normalidad".

Policías a caballo también han participado en el dispostivo

Policías a caballo también han participado en el dispostivo / INFORMACIÓN

El operativo está siendo coordinado desde la Comisaría Provincial de Alicante y en él participan agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo Operativo de Respuesta, Brigadas Provinciales de Información y la de Extranjería y Fronteras, Tedax, Caballería, Brigada Móvil, Guías Caninos y el Servicio de Medios Aéreos, quienes se han encargado de vigilar y proteger el espacio aéreo.

Un agente del dispostivo de seguridad de la romería

Un agente del dispostivo de seguridad de la romería / INFORMACIÓN

Así, han señalado que se han llevado a cabo varios servicios humanitarios, explicando que sobre las 10:00 horas de la mañana se ha recibido un aviso por la pérdida de una menor de 13 años, la cual ha sido encontrada por una dotación a pie apoyada por un dron de la Policía Nacional y trasladada al puesto de mando donde le esperaban sus padres.

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El dispositivo se está llevando a cabo en coordinación con la Policía Local de Alicante y se ha contado con la colaboración de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana.

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