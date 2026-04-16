La suerte sonríe a Alicante: el primer y segundo premio de la Lotería Nacional caen en la provincia

La suerte ha vuelto a fijarse en la provincia de Alicante este jueves. El sorteo de la Lotería Nacional del 16 de abril ha dejado tanto el primer como el segundo premio en distintos puntos del territorio, repartiendo miles de euros entre los afortunados.

El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha correspondido al número 39770 y se ha vendido en Catral, concretamente en el quiosco Salinas, situado en la avenida Constitución.

Catral reparte el primer premio

La localidad de Catral ha sido uno de los grandes focos de la suerte en este sorteo. El despacho receptor número 32.245 ha sido el encargado de vender el número agraciado con el primer premio, lo que ha dejado una importante inyección económica entre los agraciados.

La administración "El dogo de la suerte" de Alicante, en El Corte Inglés de Maisonnave, donde se ha vendido el segundo premio de la Lotería Nacional / INFORMACIÓN

El segundo premio cae en pleno centro de Alicante

Pero la fortuna no se ha quedado ahí. El segundo premio, de 6.000 euros al décimo y correspondiente al número 71004, también ha tocado en la provincia.

En este caso, ha sido vendido en la ciudad de Alicante, en la administración número 32, conocida como "El dogo de la suerte", ubicada en el centro comercial de El Corte Inglés de la avenida Maisonnave.

Reintegros y números premiados

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado como reintegros los números 0, 3 y 8, por lo que los décimos que terminen en estas cifras recuperan el importe jugado.

Un sorteo redondo para la provincia

El hecho de que ambos premios principales hayan caído en Alicante convierte este sorteo en especialmente destacado para la provincia, donde no siempre coinciden los dos grandes premios.

Aunque por el momento no han trascendido detalles sobre los agraciados, lo habitual es que estos premios se repartan entre varios compradores, especialmente en zonas con gran afluencia como el centro de Alicante.

Con este resultado, la provincia vuelve a situarse como uno de los puntos afortunados del país en un sorteo que ha dejado una doble alegría en apenas unas horas.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.