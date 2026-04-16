Mil razones para vivir la Santa Faz de Alicante: "Le pido que proteja a mi hijo en el cielo"
Cada peregrino carga con sus motivos para recorrer los casi ocho kilómetros que separan la concatedral de San Nicolás y el monasterio, desde promesas personales a tradiciones familiares
Alicante puede presumir de contar con la segunda romería más multitudinaria de España, que suma adeptos año tras año. Pese a que, como reza el dicho, todo buen alicantino debe ser "herculano, foguerer, y en Santa Faz, peregrino", son muchos los devotos que llegan a la capital de la provincia provenientes de todos los rincones del país. Cada uno, además, lo hace cargado con sus propios motivos (promesas, tradiciones familiares...) y su ritual particular, que va desde caminar descalzo hasta hacerlo acompañado de algún "talismán".
Aunque acude al monasterio alicantino cada año, la Peregrina de este 2026 ha sido especialmente emotiva para Elvira. "Le pido que proteja a mi hijo en el cielo", ha señalado a INFORMACIÓN. "Vengo a traer la caña que él se llevó el año pasado y que guardaba en casa", ha añadido esta alicantina, quien también despidió a su padre en un día de Santa Faz. De más lejos (de Madrid, concretamente) venía un peregrino "veterano", de 87 años, que reconocía su pasión por la romería y por la terreta: "Los alicantinos sois los mejores del mundo", celebraba a mitad de recorrido.
De unos que llevan toda la vida siendo romeros, a otros que participaban en la Peregrina por primera vez. Anna Beviá vino desde Ginebra (Suiza) para participar en el recorrido con su bebé, de solo tres meses de edad, en brazos. "Se lo ha pasado bien, ha estado muy atento a la gente", comentaba. Esta alicantina afincada fuera de España aseguraba que todos los años procura visitar la ciudad durante la Semana Santa. A la faz divina, este 2026, le pedía "un poco más de paz para todos, que falta hace". El mismo deseo pedían David y María Dolores, a su paso por la avenida de Dénia. Esta pareja de andaluces (él de Granada y ella de Almería) son fijos de la Peregrina desde que llegaron a Alicante. "También voy a pedir mejoras económicas para todos", bromeaba David, entre risas.
Unión cultural
Glidys no es alicantina de nacimiento, pero como si lo fuera: "Llevo diez años aquí y, como no puedo celebrar nuestra patrona [la Divina Pastora, el 14 de enero] vengo aquí y lo celebro por ella", afirmaba. Entre sus motivos "la devoción personal" y, por otro lado, un intento de "participar de la cultura de Alicante". Esta venezolana de nacimiento solo tenía un deseo para la Santa Faz: poder volver a ver a su familia.
Más experiencia tiene Daniel, un fijo de la Peregrina que ha participado ataviado con blusón negro, diferentes pañuelos y toda una colección de sombreros publicitarios, un icono profano de la tradicional romería. "Llevo tiempo comprando objetos de la Santa Faz, es una tradición de todos los años. Este 2026 le pido salud y riqueza para mi familia", manifestaba a este diario.
En grupo acuden habitualmente el conjunto paralímpico del Hércules y el equipo de diversas capacidades del Lucentum. "Todos tenemos un sentimiento blanquiazul que unimos para hacer la Santa Faz", indicaba una de las jugadoras. Este año, cargados con una ofrenda floral, reclaman a la reliquia que les conceda "salud, amor y felicidad", que no es poco.
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