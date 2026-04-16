Los profesores de Alicante, al borde de una huelga indefinida a partir de mayo

De nuevo sin avances para mejorar las retribuciones al profesorado. Los sindicatos ya han anunciado que se ven abocados a una huelga indefinida en mayo, porque la Administración autonómica les trasladó en su último encuentro de este jueves que hasta el próximo otoño no prevé facilitarles su propuesta de mejora salarial. Tras la reacción generada, que implicaría un caos para el final de curso, la Conselleria de Educación les emplazó rápidamente al próximo lunes, esta vez con la presencia de la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico, Daniel McEvoy.

Era la primera reunión convocada por el departamento autonómico para abordar expresamente la subida de los salarios a los profesores, después de todo un curso de protestas para reclamar además de un aumento de las retribuciones para salir del vagón de cola de los peor pagados del país, más personal, menos ratios, mejores infraestructuras, reducir la burocracia y proteger el valenciano. La cita, que la Generalitat programó días después de la última huelga multitudinaria del profesorado de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana, arrancó con mucha expectación entre los profesionales de la enseñanza pública.

Sin embargo, acabó con la indignación de los representantes sindicales. Primero, por la ausencia de los dos máximos representantes de la conselleria, quienes estuvieron presentes en la romería de la Santa Faz en Alicante, y segundo, por el mensaje trasladado por el director general de Personal Docente, Pablo Ortega.

Y es que la intención autonómica es que hasta que no se modifiquen los presupuestos en otoño que no se negocien las retribuciones docentes, lo que acabaría coincidiendo con la campaña electoral de 2027, según informó la plataforma reivindicativa formada por STEPV, CC OO, UGT y CSIF.

Los profesores en Alicante, el pasado 31 de marzo, concentrados para reclamar mejoras en la educación pública / ALEX DOMINGUEZ

Indignación

Al término del encuentro, el STEPV calificó de "pérdida de tiempo absoluta" esta mesa de negociación y mostró su falta de confianza confianza en que se avance en la reunión del próximo lunes. Respecto al calendario de cuatro de meses de negociación propuesto por Educación, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública exigió una compactación de este para negociar antes de la primera semana de mayo todos los temas de la plataforma reivindicativa.

Desde Comisiones Obreras tildaron de "falta de respeto" hacia el profesorado la "nueva excusa" de la conselleria sobre la falta de presupuesta y advirtieron de que movilizarán al profesorado para que la huelga indefinida "sea un éxito".

En la misma línea, UGT también lamentó la falta de propuestas y acusó a la conselleria de "ignorar la situación crítica del profesorado". Asimismo, avisó de que si la conselleria no rectifica de manera urgente y presenta propuesta digna e inmediata, se verán abocados a la convocatoria del parón en mayo.

El sindicato CSIF calificó, igualmente, de "vacía" la reunión y apeló a la consellera a acudir el próximo lunes a la reunión con una propuesta económica bajo el brazo tras lo que también tacharon de "falta de respeto".

Profesores de Benidorm, en una nueva protesta este jueves / INFORMACIÓN

¿Qué reclaman los docentes?

Los docentes están defendiendo que el incremento salarial debe compensar en 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, como mínimo. Esto supondría subidas salariales de entre 486 euros mensuales para el cuerpo de maestros y 550 euros mensuales para Secundaria, teniendo en cuenta únicamente el sueldo base, el complemento de destino y el específico, según la propuesta que meses atrás hizo pública el sindicato mayoritario. A estas cantidades habría que añadir un 20 % al resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales, etc.), lo que situaría al profesorado valenciano entre los mejor remunerados del Estado, según el STEPV. No obstante, desde CC OO y UGT plantean una subida aproximada de unos 300 euros de media mensuales.

Sin embargo, el departamento de Carmen Ortí ya había dejado claro a los sindicatos buena parte de sus argumentos, a través de un decálogo hecho público el pasado mes de marzo y en las diferentes mesas sectoriales: "La infrafinanciación estructural de la Comunidad Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre mejoras retributivas del personal docente".

Educación también había advertido de que las eventuales mejoras retributivas del personal se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico. Finalmente, el último punto del decálogo, que semanas atrás elevó las críticas del profesorado, indicó que la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que la Administración autonómica defiende que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente.