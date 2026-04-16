El obispo Munilla durante la misa de Santa Faz: “El aborto es el mayor destructor de la paz”

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha marcado el tono de su homilía de este jueves en Santa Faz con un mensaje contra la guerra, haciendo suyas las palabras del Papa León XIV para denunciar la escalada de violencia en el mundo. “Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero, basta ya de la exhibición de fuerza”, ha afirmado Munilla, en un llamamiento a frenar los conflictos. El obispo ha insistido en que la verdadera paz no es la que nace de la verdad y del perdón, subrayando que no solo corresponde a los líderes políticos actuar, sino también a cada persona en su vida diaria.

Un grupo de jóvenes religiosos, de rodillas en un momento de la misa. / información

En este sentido, ha ido más allá de la condena de la guerra para apelar a la responsabilidad individual. “No nos limitemos a condenarla, cada uno debe convertirse en constructor de paz”, ha señalado el Obispo, invitando a los fieles a dar pasos concretos como la reconciliación personal o el perdón en el ámbito familiar. El obispo ha advertido además de que el mundo atraviesa una “encrucijada moral”, en la que se enfrentan una ética que ilumina la política y una política que puede llegar a pisotearla, reclamando coherencia y compromiso en un momento que, ha dicho, “no permite neutralidades cómodas”.

Por otro lado, Munilla ha criticado el aborto, al que ha definido como “el mayor destructor de la paz”, parafraseando a Madre Teresa de Calcuta. “Si es posible matar a un niño en el seno materno, ¿qué nos impide matarnos unos a otros?”, ha planteado Munilla, advirtiendo de que atentar contra los más inocentes supone una herida profunda para la humanidad. En su reflexión, ha alertado de que cuando se justifica la eliminación de quien no puede defenderse, la sociedad “se desmorona espiritualmente”.

Instante de la homilía de la Santa Faz 2026. / RAFA ARJONES

Durante la misa destacó el calor que se vivió en la plaza, donde las personas que se encontraban viendo la misa sacaron paraguas y gorros para protegerse del sol. Aunque el público no fue el único, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tuvo que cambiarse de sitio durante la homilía mientras que la consellera de Industria, Marian Cano, y la concejala de Infraestructuras, Cristina García, tuvieron que trasladarse al interior del monasterio a causa del intenso calor.

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El deán de la concatedral de de San Nicolás, Ramón Egio, de hecho, indicó al inicio de la misa que llevar sombrero durante la homilía estaba permitido debido al intenso calor.