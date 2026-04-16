Policías nacionales y guardias civiles de Alicante se manifestarán en Madrid por una jubilación digna y la equiparación salarial

Las asociaciones y sindicatos Jusapol, Jupol y Jucil, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, han convocado para este sábado en Madrid una manifestación por la equiparación salarial y por una jubilación anticipada digna que se espera masiva al haber coordinado salidas de miles de agentes y ciudadanos desde todas las provincias. Para la manifestación se han fletado gran cantidad de autobuses desde diferentes provincias y policías nacionales y guardias civiles de Alicante no faltarán a esta cita con una participación destacada.

Los convocantes sitúan la protesta en un momento especialmente relevante tras la activación, por parte del Tribunal Supremo, del procedimiento de ejecución forzosa para obligar al Gobierno a regular la jubilación anticipada de los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. En un comunicado sostienen que la sentencia obliga al Ejecutivo a desarrollar una norma reglamentaria que permita aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación, y denuncian que ese real decreto sigue sin aprobarse.

Reivindicaciones

La manifestación gira en torno a dos reivindicaciones principales: la equiparación salarial real con las policías autonómicas y una jubilación “digna y justa” para policías nacionales y guardias civiles. Las organizaciones consideran que persisten diferencias retributivas y de condiciones de retiro “inaceptables”, que, a su juicio, generan un agravio económico y profesional respecto a otros cuerpos. También sostienen que la falta de avances en esta materia deja a los agentes en una situación de menor protección social y laboral pese a la exigencia física y psicológica de su trabajo.

El comunicado añade además un componente de crítica política. Jusapol, Jupol y Jucil afirman que el malestar del colectivo ha crecido tras conocerse una financiación pública de 90 millones destinada a la jubilación anticipada de cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra. Las entidades entienden que existe un trato desigual hacia Policía Nacional y Guardia Civil, una circunstancia que, según exponen, ha incrementado la sensación de abandono e indignación entre los agentes.

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Las tres organizaciones presentan la cita de Madrid como una demostración de unidad del colectivo y aseguran que no será una acción aislada, sino parte de una estrategia de presión social, institucional y judicial hasta lograr la aprobación del real decreto y el resto de sus reclamaciones. Asimismo, hacen un llamamiento a sindicatos, asociaciones profesionales y sociedad civil para respaldar la movilización.