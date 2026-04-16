Regularización de migrantes en Alicante: este es el proceso que deben seguir

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes ha empezado este jueves 16 de abril para todas aquellas solicitudes en formato 'online', al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial.

Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.00 habitantes.

Los interesados en acogerse a esta regularización tendrán un plazo de dos meses y medio, hasta el 30 de junio de 2026.

Cómo hacer el trámite desde Alicante

Alicante contará con uno de los cinco principales puntos habilitados en todo el país para este proceso, junto a Madrid, Valencia, Almería y Murcia. Sin embargo, aunque las citas ya se pueden solicitar, no será hasta el lunes 20 de abril cuando comiencen las atenciones presenciales.

Las personas interesadas pueden optar por dos vías. Por un lado, la opción telemática, que ya está operativa a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para ello será necesario contar con certificado electrónico o hacerlo a través de profesionales habilitados o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería..

Por otro, quienes prefieran hacerlo en persona deberán pedir cita previa. En Alicante, este trámite se podrá realizar en la Oficina de Extranjería, además de en oficinas de la Seguridad Social y en 15 oficinas de Correos habilitadas en la provincia.

Quién puede beneficiarse

Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular y que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, siempre que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada en el país.

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También podrán solicitarla quienes pidieron asilo antes de esa fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.

Un permiso para trabajar desde el primer momento

Uno de los aspectos más destacados del proceso es que, una vez admitida la solicitud a trámite, el solicitante recibirá una autorización provisional de trabajo, lo que le permitirá incorporarse al mercado laboral de forma inmediata.

El permiso definitivo tendrá una duración de un año y permitirá residir y trabajar en España durante ese tiempo. En el caso de menores, la autorización se amplía hasta los cinco años.

Plazo hasta finales de junio

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, por lo que las autoridades recomiendan no esperar al último momento, especialmente en provincias como Alicante donde se prevé una alta demanda.

Una medida que tendrá especial impacto en territorios como la Comunidad Valenciana, donde unas 100.000 personas podrían acogerse a este proceso para regularizar su situación y acceder al empleo en condiciones legales.