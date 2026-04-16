Alicante celebra "Santa Faz 0,0": todo sobre la fiesta saludable con deportes, juegos y premios
Coincidiendo con la celebración de la Peregrina, el Ayuntamiento ha organizado el jueves una jornada con simuladores de realidad virtual, zona arcade y talleres
Llega el 16 de abril y, con la celebración de la Peregrina, la séptima edición de la Santa Faz 0,0. Una fiesta que lleva ya siete años ofreciendo a los jóvenes actividades de ocio saludable en el entorno de la Romería de Santa Faz de la mano del Ayuntamiento de Alicante. La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha invitado a los alicantinos a “participar de esta fiesta saludable que ofrece multitud de opciones de ocio y deporte y que demostrará, un año más, que la juventud sabe divertirse sin alcohol en una fecha tan señalada”.
Dónde se celebrará Santa Faz 0,0
La fiesta se desarrollará en Playa de San Juan, concretamente en la avenida de Niza, 16, desde las 10.00 hasta las 17.00 horas a lo largo del 16 de abril, día de la Romería de Santa Faz.
Actividades
Este año la fiesta contará con una variada oferta lúdica que incluye "deportes, talleres, phototocall 360º, realidad virtual, arcade, música, sorteos y regalos", según señalan desde el Consistorio. Además, el Ayuntamiento ha habilitado un Punto Violeta a tener en cuenta en caso de sufrir o ser testigo de algún caso de agresión durante el evento.
En la zona de juegos se habilitarán dos simuladores de realidad virtual de cuatro y dos plazas, una zona de arcade con tres máquinas recreativas, deportes en la playa y talleres infantiles con monitores para los más pequeños de la familia.
Premios por no beber
Durante la jornada saludable, la Policía Local de Alicante realizará pruebas de alcoholemia con los etilómetros entre los jóvenes, que recibirán un ticket si dan 0,0, con el que optarán a los diferentes sorteos.
Desde el Ayuntamiento señalan que "un año más, gracias a colaboraciones con Mercalicante, Coca Cola, Carrefour, Eón Horneo, Lucentum, Balonmano Agustinos, Hércules, Intercity y Aguas de Alicante se sortearán varios objetos y se repartirá bebida y fruta. Además, a lo largo de la jornada se regalarán 1.000 pulseras de tela Santa Faz 0,0, 300 camisetas, 500 gorras y 250 balones".
Alejandro J. Fuentes
La Santa Faz de Alicante será Bien de Interés Cultural este viernes
El Consell aprobará la declaración en el próximo pleno, culminando una tramitación que se inició en 2002 para proteger el patrimonio de la romería. Lee aquí la noticia completa.
J. A. Giménez
Los podólogos coinciden: “El mayor error en las romerías es no preparar los pies antes de caminar”
Cada año, miles de personas recorren los cerca de ocho kilómetros que separan el centro de Alicante del monasterio de la Santa Faz. Es una tradición muy arraigada, pero también una jornada exigente para el cuerpo. Y especialmente para los pies.
Podólogos y colegios profesionales coinciden en una idea clave: el principal problema no es la distancia, sino la falta de preparación previa. Muchos peregrinos afrontan la caminata sin haber adaptado el calzado o sin haber hecho recorridos similares en días anteriores.
Consulta todas las recomendaciones para tratar ampollas y que no se resientan músculos y articulaciones.
Carmen Tomàs
Aemet confirma el tiempo para Santa Faz: esta es la previsión a un día de la romería
Conocer el tiempo que hará este jueves por Santa Faz es fundamental, ya que hay que ir preparados para disfrutar de la Peregrina. Si la jornada es lluviosa o soleada cambia mucho la ropa y el calzado que hay que llevar, así que no dejes de consultar la previsión de Aemet.
INFORMACIÓN
VÍDEO | Vuelve a ver cómo fue la extracción de la reliquia el año pasado
O. Casado
Horarios y frecuencia de las lanzaderas en Santa Faz y cambios en las líneas de autobús de Alicante
Cada 5 minutos. Esta es la frecuencia que tendrán las lanzaderas que unirán este jueves, día en el que se celebrará la Santa Faz de Alicante, el Caserío y la plaza Puerta del Mar. El Ayuntamiento de Alicante y MIA Vectalia, concesionaria del transporte público en autobús, han informado que desde las 07.00 y hasta las 21.00 horas estará activo este servicio extraordinario el día de la romería, que se mantendrá el sábado y domingo con una frecuencia de 20 minutos.
En total habrán 20 autobuses de gran capacidad que circularán en ambos sentidos tras habilitarse un carril especial en contrasentido por la avenida de Dénia hasta el cruce de San Juan.
Igualmente, se reforzarán las líneas de autobús 02, 08, 11 y 22 que tendrán frecuencias de paso cada cuarto de hora para facilitar los traslados con las playas y los barrios desde El Pla hasta La Florida y se habilitará una parada de taxis para 10 vehículos en el Portiguet a la altura de la pasarela peatonal.
Consulta los cambios en las líneas de autobús 02, 09, 11, 11H, 22, CBS, 23, 23N, 35 y C-6.
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