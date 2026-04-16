La Santa Faz de Alicante afloja el ritmo en 2026 a las puertas de su protección

Tras varios años de récord en récord, la Santa Faz de Alicante reduce el ritmo por partida doble este 2026, a solo unas horas de ser declarada Bien de Interés Cultural. Pese a volver a ser un éxito de participación, con 330.000 participantes, la Peregrina registra unos 20.000 romeros menos que en 2025, cuando la jornada coincidió con un festivo nacional. Además, su recorrido oficial se completa a un paso más lento: la imagen tardó 1:43 horas en llegar al monasterio, cuando el año pasado lo hizo en menos de hora y media.

Como cada año, la gente se agolpó en los alrededores de San Nicolás en torno a las 7:00 de la mañana. Allí, los más madrugadores pasaron por la puerta del Ayuntamiento para recoger una de las 15.000 cañas de romero puestas a disposición de los peregrinos. Ya en la concatedral, la Peregrina incluyó este año dos novedades con distinto resultado: un itinerario único, con acceso por la puerta principal y salida por un lateral, que fue ignorado por buena parte de los presentes; y una zona de seguridad reservada para autoridades, que funcionó adecuadamente y redujo los habituales agolpamientos y empujones.

Algunos de los peregrinos más madrugadores recogieron sus cañas a las 7:00 de la mañana. / Rafa Arjones

A las 8:15, la imagen abandonó el templo para iniciar su recorrido a través de la calle mayor, encontrándose con la figura de la santa mujer Verónica en la plaza de la Santísima Faz. Desde ese momento, miles de romeros fueron sumándose a la comitiva oficial. A su paso por el Raval Roig, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que se encontraba escoltado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, como principales autoridades, tuvo que lidiar (un año más) con las protestas de los vecinos.

Ritmo tranquilo

En una romería en la que el Milagro de la Lágrima cumplía 537 años, la Peregrina siguió su camino a un paso agradable, lejos del ritmo frenético de otras ediciones. La temperatura acompañó, suave y sin viento, y aunque algunas nubes amenazaron parte del recorrido, no hubo que escapar de la lluvia. La afluencia (multitudinaria, pero por debajo de la edición anterior) permitió más "huecos" entre la multitud, que los romeros agradecieron.

La imagen de la Santa Faz, a su paso por la calle Virgen del Socorro, en el Raval Roig de Alicante. / Rafa Arjones

Por la avenida de Dénia se dejaron ver las estampas habituales: promesas que se cumplen peregrinando descalzo, auténticas batallas campales para conseguir un chupito de mistela y un par de rollitos de anís (se repartieron 900 litros y 1.200 kilos de dulces); gritos de "¡Faz divina, misericordia!"; y grupos de jóvenes con tímidos intentos de "botellón", una costumbre afortunadamente ya erradicada, donde 12.000 adolescentes participaron en la fiesta 0,0 de la playa de San Juan. También hubo tiempo, un año más, para que el "photocall" de INFORMACIÓN se convirtiera en el punto de encuentro de miles de romeros.

Una hora y 43 minutos más tarde, la Santa Faz hacía entrada en la plaza Luis Foglietti, a las puertas del monasterio. Allí, el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, realizó la tradicional homilía, con críticas alusiones a la guerra de EE UU e Israel contra Irán y al aborto. Durante la eucaristía, el calor también fue protagonista, haciendo mella en algunos de los políticos presentes en las inmediaciones y provocando algunas atenciones leves por lipotimias entre el público asistente. No obstante, fue una edición tranquila, en lo que a incidentes se refiere, con tan solo una decena de asistencias sanitarias y un único traslado hospitalario.

Una peregrina descalza durante la romería de la Santa Faz de este 2026. / Rafa Arjones

Cuando concluyó la misa, la estampa volvió a ser la habitual en los alrededores del monasterio: multitud de peregrinos se acercaron a comprar dulces o piezas de artesanía en el mercadillo, que estrenó nueva ubicación en la plaza de San Diego; las familias coparon los parques del entorno para compartir el almuerzo; y los más valientes se acercaron a probar alguna de las atracciones de la feria.

Para que todo transcurriera con normalidad, el Ayuntamiento desplegó un total de 300 policías locales en distintos turnos, cerca de cien voluntarios de Protección Civil y una dotación de la unidad de drones de los Bomberos, dentro del dispositivo de seguridad. Estos efectivos municipales estuvieron acompañados de otros 500 de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, coordinados por la Subdelegación del Gobierno. Además, las limitaciones de movilidad provocadas por la huelga en el TRAM se suplieron desde primera hora con el servicio de lanzadera especial, entre la Puerta del Mar y el caserío, con salidas cada cinco minutos, y un refuerzo de la conexión con barrios y playas.

Familias disfrutando del almuerzo en zonas de campo junto a Santa Faz. / Alex Domínguez

Por otra parte, también se puso en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos, que movilizó a más de 50 operarios y dispuso de 140 contenedores para cubrir las necesidades en el monasterio y su entorno, el recorrido de la Peregrina y la fiesta 0’0 en la playa de San Juan.

Bien de Interés Cultural

Aunque la romería haya tenido lugar este jueves, la Santa Faz seguirá siendo noticia durante el viernes porque el Pleno del Consell prevé aprobar su declaración como Bien de Interés Cultural, según anunció el presidente de la Generalitat. Juanfran Pérez Llorca, por sorpresa, a través de sus redes sociales.

Este título, cuya reivindicación se inició en el año 2002, se reafirmó en 2016 y viene tramitándose formalmente desde el 2024, supondrá "reconocimiento y protección" para la Peregrina, de acuerdo con el jefe del Consell.