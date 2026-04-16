Tráfico en Alicante: cortes en la N-332 por la Santa Faz y varias incidencias complican la mañana en la provincia

La jornada de este jueves en las carreteras de la provincia de Alicante arranca con 28 incidencias activas en 12 vías, según los últimos datos de la DGT actualizados a las 08:49 horas. La situación viene marcada, sobre todo, por los cortes de tráfico relacionados con la Romería de la Santa Faz, además de accidentes y obras en distintos puntos.

Cortes clave en la N-332 y accesos a la Santa Faz

El principal foco de complicaciones está en el entorno de Alicante capital. La N-332 permanece cortada totalmente entre Sant Joan d’Alacant y El Campello, en ambos sentidos, debido a actividades vinculadas a la romería.

A este corte se suma también la CV-821 entre Sant Joan y la Santa Faz, igualmente cerrada al tráfico, lo que está obligando a desvíos y provocando circulación difícil en toda la zona.

Obras en la costa norte

Además, continúan los trabajos en la N-332 entre El Campello y Coveta Fumà, con cortes móviles que pueden generar retenciones puntuales durante los próximos días.

Incidentes y accidentes

La mañana deja varios puntos con incidencias por obstáculos en la vía, algunos relacionados con accidentes:

AP-7 en Daya Nueva (accidente)

(accidente) CV-84 en Carrús (Elche) (accidente)

(accidente) CV-767 en Finestrat (accidente registrado anoche)

(accidente registrado anoche) EL-20 en Algorós, por incendio de un vehículo

También hay obstáculos en vías principales como la A-70 a la altura de Santa Faz o la A-7 en Albatera, lo que obliga a extremar la precaución.

Obras que siguen afectando a la circulación

Persisten restricciones importantes en la provincia, especialmente en la AP-7 a la altura de Agost, donde hay tramos con corte total por obras, así como en carreteras del interior como la CV-70 o la CV-790, con tráfico alternativo.

Recomendación: evitar la zona de la romería

Con miles de personas desplazándose hacia la Santa Faz, las autoridades recomiendan evitar el uso del vehículo privado en los accesos a Alicante y Sant Joan, así como planificar rutas alternativas.

Una mañana marcada por la tradición… y también por la prudencia al volante.