Alicante implanta inteligencia artificial para vigilar su red de alcantarillado y proteger el medio ambiente

Aguas de Alicante ha puesto en marcha un proyecto transformador: el desarrollo e implantación de una Plataforma de Control Avanzado de Vertidos Industriales e Infiltraciones. Esta actuación, enmarcada en la segunda convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo del agua, financiada con fondos europeos NextGenerationEU y una inversión de 1,46 M€, promete revolucionar la forma en que se vigila la red de drenaje.

En regiones como Alicante, la gestión eficiente del agua es un desafío constante y lograr regenerar y reutilizar el 100% de sus aguas residuales forma parte de dicho reto. Sin embargo, este objetivo se puede ver entorpecido por vertidos de origen industrial que inclumplan la normativa vigente y la intrusión de agua salina en el litoral, situaciones que dificultan el tratamiento en las estaciones depuradoras (EDAR) y que limitan el uso posterior del agua regenerada para el riego agrícola.

El fin de la gestión reactiva

Históricamente, el control de vertidos industriales se enfrentaba a la fragmentación de los datos y a una operatividad reactiva; es decir, las Administraciones a menudo sólo podían actuar cuando el problema ya era evidente o el daño estaba hecho. La solución desarrollada para mejorar esta situación es el sistema “Smart Sewer Management”, una plataforma tecnológica que actuará como un gran "cerebro" para procesar la información de calidad del agua en tiempo real. Su objetivo es dotar a Aguas de Alicante de una herramienta integral que no sólo monitorice la red en vivo, sino que permita optimizar la gestión operativa, reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante incidentes y garantizar el estricto cumplimiento normativo.

Red de sensores ambientales

“Smart Sewer Management” se nutrirá de los datos recogidos por unos 150 puntos de control conectados en remoto y distribuidos estratégicamente por todo el municipio. Esta extensa red de sensores incluye 36 estaciones para detectar intrusiones salinas, estaciones de control industrial, medidores en puntos de alivio al medio natural, así como decenas de pluviómetros y sensores de nivel de flujo.

La plataforma recibirá continuamente mediciones de parámetros clave como la conductividad eléctrica (salinidad), el pH, la turbidez, la temperatura y el caudal. A esta vigilancia automatizada en tiempo real, se sumarán los resultados analíticos más detallados procedentes del laboratorio, formando una radiografía exacta y constante del estado de las aguas residuales. El proyecto incluye ahora la instalación de 19 nuevas estaciones inteligentes (12 para proteger el medio ambiente y 7 para vigilar zonas industriales).

En definitiva, esta tecnología permite atajar la contaminación desde su origen; al reaccionar de forma inmediata ante cualquier vertido o filtración, se protegen las depuradoras, se evita dañar la naturaleza y se garantiza que el 100% del agua tratada pueda ser reutilizada. Y, además, la verdadera innovación del sistema reside en el procesamiento de esta ingente cantidad de información, pues va más allá de las alarmas por límites máximos e incorpora modelos de Inteligencia Artificial (Machine Learning). Estos modelos han sido entrenados con el histórico de datos de la red de Alicante para detectar desviaciones. El sistema aprende así los patrones normales y estacionales de funcionamiento, siendo capaz de avisar si detecta cualquier variación sospechosa que se desvíe de la normalidad.