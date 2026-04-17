Las abejas también "peregrinan" a la Santa Faz: un enjambre moviliza a los bomberos en Alicante
El aviso llega tras varios casos en la provincia alicantina y en uno de los puntos con más afluencia de romeros este fin de semana
Las abejas vuelven a hacer de las suyas en Alicante, esta vez en el entorno de Santa Faz. Un enjambre obligó este viernes a intervenir a los bomberos en la zona, apenas un día después de la multitudinaria romería y con presencia todavía de visitantes y actividad en el entorno.
El aviso se produjo sobre las 15:00 horas, cuando se detectó la presencia de los insectos en un árbol de la plaza de Santa Faz. La Policía Local activó el operativo del Consorcio Provincial de Bomberos, que se desplazó hasta el lugar para asegurar la zona y retirar el enjambre.
Intervención en una zona con tránsito de personas
La actuación se llevó a cabo en un punto donde estos días sigue habiendo movimiento de personas, puestos y actividad relacionada con la romería a la Santa Faz, lo que obligó a extremar la precaución durante la intervención.
Pese a ello, el operativo se desarrolló sin daños personales ni incidencias.
Un fenómeno que se repite en Alicante
Este episodio se suma a los registrados en los últimos días en la provincia, como el enjambre que cubrió una moto en Tibi o los detectados en Orihuela y Rojales.
Todos ellos responden a la enjambrazón, un proceso natural típico de primavera en el que las abejas se desplazan en grupo en busca de un nuevo lugar donde asentarse.
Qué hacer si te encuentras un enjambre
Aunque la imagen puede resultar impactante, los expertos insisten en mantener la calma. Las abejas, en esta fase, suelen estar centradas en proteger a la reina y no en atacar, aunque pueden reaccionar si se sienten amenazadas.
La recomendación es clara: no acercarse, no intentar ahuyentarlas y avisar a los servicios de emergencia si el enjambre se encuentra en una zona transitada.
En un fin de semana como este, con tanta afluencia en la Santa Faz, la precaución es clave para evitar sustos innecesarios.
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