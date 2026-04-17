La Explanada se convierte en ring: el reto de 'armwrestling' que arrasa en redes

Basándose en un concepto de la televisión más trasnochadora de Estados Unidos y como "Forjado a fuego" al aire libre se trataría de una actividad difícil de llevar a cabo, estos chicos han decido sacar a la calle la versión más fácil de aplicar: el buen pulso. No hablamos de equilibro ni de precisión cirujana, solo retos y la apuesta quizá más antigua desde el Paleolítico: a ver quién es el más fuerte.

Con una mesa donde apoyarse, una cámara para subirlo a redes y un público improvisado pero abundante, dada la ubicación, ayer los visitantes y vecinos de la Explanada de Alicante pudieron ser partícipes activos y pasivos de uno de estos vídeos virales de "echarse un pulso" que tanto abundan en determinados ratos de scroll entre los jóvenes: el armwrestling o, literalmente, la "lucha de brazos" abunda y este tipo de retos ya se han viralizado en otras ciudades españolas, como Barcelona, donde chicos y chicas participaban en este reto improvisado y traído ahora hasta Alicante. "Vamos a utilizar este cartel (en bilingüe) para que la gente se anime", dice en TikTok uno de los creadores del desafío en Alicante, mostrando un cartel en castellano e inglés.

¿Apuestas?

En la cuenta oficial de estos chicos explican que quieren "extender los pulsos como deporte", aunque más allá de la práctica algunos vídeos de internet muestran un lado menos focalizado en las capacidades corporales: el dinero. "Vamos a dar diez euros a quien gane a mi amigo ruso y cincuenta a quien gane a mi amigo georgiano", relata uno de los tantos vídeos de Youtube especializados en 'armwrestling' donde la práctica de la apuesta es habitual.

Una tipología de contenido más

Tal y como contó al Periódico de Catalunya (de la misma editorial que INFORMACIÓN) David Garcia (@24david24) se trata de un deporte en el que las apariencias engañan. El bíceps, la posición y la concentración no entienden ni de sexo y ni de tamaño, y una persona más pequeña bien entrenada puede dar la sorpresa al más grandullón de los contrincantes.

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David ha echado maratones callejeros de pulsos en puntos como catedral y Arc del Triomf en Barcelona, pero también en Times Square, en Nueva York. Pero él no ha sido el único en sumarse a estos retos que cada vez son más visibles en puntos de referencia de grandes ciudades. Lo que empezaron siendo retos virales puntuales se ha convertido en un fenómeno y un nuevo tipo de contenido en internet.