El Grupo China Crown abre un nuevo restaurante en Alicante: Maison Li

El Grupo China Crown se expande por España con la apertura de un nuevo restaurante en el centro de Alicante, donde abre Maison Li, según informa en un comunicado.

El nuevo restaurante Maison-Li de Alicante / China Crown

En concreto, la cadena de restauración, fundada en 2017, refuerza su presencia en Alicante con Maison Li, un espacio en el que se rinde homenaje a la cocina imperial china, tras el buen recibimiento que tuvo Sushi Bar Tottori.

Este nuevo restaurante pretende convertirse en "un referente de la comida asiática. Un espacio en el que vivir y sentir la verdadera gastronomía china sin perder el buen gusto".

De esta forma, el grupo, liderado por los hermanos Felipe y María Li Bao -chef ejecutivo y fundadora de Grupo China Crown, respectivamente-, cuenta con una veintena de restaurantes entre las siete marcas que tiene, como son China Crown, Shanghai Mama, Gran Café Shanghai, Sushi Bar Tottori, Bao Li, Lelong Asian Club, Indochina Brasa, y Kaito Hand Roll Bar.