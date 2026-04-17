La izquierda pide una sesión urgente de la comisión de Les Naus en Alicante tras ocultar el PP que los técnicos querían colaborar

Un documento oculto y tres días de silencio. Después de que, el pasado martes, el gobierno municipal de Luis Barcala escondiera a la oposición que los funcionarios que advirtieron al alcalde del escándalo de las viviendas protegidas estaban dispuestos a responder por escrito preguntas sobre el caso, los populares siguen sin responder por qué no se comunicó dicha oferta y quién tomó la decisión de hacerlo. Por ello, los grupos progresistas solicitan una reunión extraordinaria del organismo y reclaman al dirigente popular que aclare lo ocurrido.

El pasado martes, la primera ronda de comparecencias de la comisión municipal para investigar las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida se saldó con un notable "plantón" técnico: de los seis funcionarios llamados a participar, solo acudió uno de ellos, ya jubilado. Sin embargo, tal y como desveló INFORMACIÓN al día siguiente, otros dos empleados públicos (precisamente, los que advirtieron al alcalde de posibles conflictos de interés en Les Naus) manifestaron previamente su voluntad de colaborar y su predisposición a responder por escrito a las dudas de los grupos políticos. Una comunicación que, pese a que obraba en poder del vicealcalde y presidente del organismo, Manuel Villar, desde hacía una semana, no fue comunicado al resto de formaciones.

Tras ello, la oposición en bloque salió a pedir explicaciones al alcalde, Luis Barcala, como máximo responsable del equipo de gobierno. Pese a las presiones del PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos, ni el dirigente popular ni ningún otro miembro del ejecutivo popular hicieron alusión alguna al documento que había sido ocultado. Al día siguiente, coincidiendo con la romería de la Santa Faz, el regidor tuvo oportunidad de arrojar luz sobre lo ocurrido, pero descartó pronunciarse sobre otros asuntos de actualidad: “Hoy es un día en el que la Peregrina y una noticia como la del BIC lo absorben absolutamente todo. Quiero dejar bien claro que quien no lo entienda así no sabe ni lo que es la peregrina ni sabe a lo que se viene ni sabe lo que se celebra”, manifestó.

Explicaciones y responsabilidades

En este contexto, la izquierda considera que es imprescindible que el PP dé explicaciones por haber ocultado el escrito de los técnicos y pide una sesión extraordinaria de la comisión municipal.

Desde el PSOE, Ana Barceló solicita también "depuración de responsabilidades" y que "salga a la luz todo lo que Barcala está intentando tapar sobre el escándalo de Les Naus". La edil socialista exige conocer "quién dio la orden de ocultar a la comisión la disposición de los funcionarios a colaborar" porque lo considera "algo gravísimo".

"Barcala tiene que aclarar quién tomó esta decisión y con qué objetivo" Ana Barceló — Portavoz del PSOE

"No vamos a permitir que una comisión creada para esclarecer un pelotazo en la adjudicación de vivienda pública se convierta en una herramienta para encubrirlo", ha manifestado la líder progresista, quien ha añadido que "Barcala tiene que aclarar quién tomó esta decisión y con qué objetivo" porque el PP "no tendría que tener miedo a que se conozca toda la verdad".

En Compromís, su portavoz, Rafa Mas, se ha mostrado "harto" de que el PP "mienta" y de que el ejecutivo de Barcala "esconda información, oculte documentación, y dilate un proceso que persigue investigar esta estafa a los alicantinos", por lo que ha insistido en "pedir y depurar responsabilidades".

"Villar mintió el otro día en la comisión, porque afirmó que no querían comparecer los técnicos" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

El edil valencianista ha remarcado que Manuel Villar "mintió el otro día en la comisión, porque afirmó que no querían comparecer los técnicos, cuando en verdad dos de ellos sí que estaban dispuestos a contestar preguntas por escrito". Según Mas, los alicantinos "tienen el derecho a saber toda la verdad y deben recuperar ya la confianza en el Ayuntamiento".

Por su parte, Manolo Copé, de EU-Podemos ha incidio en que "lo que se pide es muy sencillo: verdad, transparencia y respeto a la comisión de investigación". Según el concejal, "si había técnicos dispuestos a colaborar, la comisión tenía derecho a saberlo" y "no se puede jugar con una comisión creada por el Pleno".

"Lo que se pide es muy sencillo: verdad, transparencia y respeto a la comisión" Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

El edil de izquierdas sostiene que "ocultar información relevante vacía de contenido la función de control democrático que corresponde ejercer" y recuerda que "la ciudadanía merece saber qué pasó en Les Naus, pero también si ahora se está dificultando que se investigue con normalidad".