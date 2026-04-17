Pedja Mijatovic, en Alicante: "Las Hogueras tienen muchísimo parecido con el futbol, son trabajo en equipo e ilusión"

El mundo del fútbol y las Hogueras se dieron la mano este viernes en Alicante en un acto que dejó algo más que una presentación simbólica. La hoguera Mercado Central nombró a Pedja Mijatovic como su Embajador, en una cita que puso en valor los lazos entre dos universos aparentemente distintos, pero unidos por un mismo motor: la pasión colectiva.

En un ambiente marcado por el orgullo festero y la mirada puesta en el centenario de las Hogueras en 2028, la comisión quiso reforzar su identidad con una figura de proyección internacional. Mijatovic, que fue uno de los grandes nombres del fútbol, asumió el papel con una reflexión que se hizo notar entre los asistentes: las Hogueras y el fútbol comparten mucho más de lo que parece.

Durante su intervención, el exjugador del Real Madrid subrayó el paralelismo entre ambos mundos, destacando que el verdadero corazón de las Hogueras late en el esfuerzo colectivo. A su juicio, esa energía que une a una comisión durante todo el año recuerda inevitablemente a la dinámica de un vestuario. "Hay muchísimo parecido, ese espíritu de grupo, de ayudarnos, de tener buena energía incluso cuando nos equivocamos", explicó Pedja Mijatovic, poniendo en valor el trabajo silencioso que sostiene la Fiesta.

Hay muchísimo parecido, ese espíritu de grupo, de ayudarnos, de tener buena energía incluso cuando nos equivocamos Pedja Mijatović — Embajador de la hoguera Mercado Central

Para Mijatović, los días grandes de las Hogueras son solo la punta del iceberg de un proceso mucho más largo, como lo es para los futbolistas ganar un título importante a final de temporada. "Durante un año entero se superan dificultades para que en unos días la gente diga ‘qué bonito’, y cuando termina, ya se está pensando en el siguiente año", relató Mijatović.

Un ciclo que, en su opinión, solo puede mantenerse con cohesión, ilusión y una base humana sólida por eso, remarcó, "las Hogueras tienen muchísimo parecido con el futbol, son trabajo en equipo e ilusión". El futbolista también se atrevió, incluso, con el valenciano: "la foguera, en valenciano, todavía se algod e valenciano de mi etapa en la Comunidad Valenciana", bromeó.

La hoguera Mercado Central ficha a Mijatovic como embajador para 2026 / Héctor Fuentes

Un embajador con vínculos personales con Alicante

La comisión ha querido reconocer en Mijatović valores como el esfuerzo, la superación y la capacidad de conectar culturas. Su trayectoria internacional y su vinculación con el deporte español lo convierten en un altavoz para proyectar la Fiesta más allá de Alicante.

Lo que me encantaría es ver al Hécules en la elite del futbol español y yo creo que va a conseguirse Pedja Mijatović — Embajador de la hoguera Mercado Central

El propio protagonista confesó su afinidad con la ciudad, a la que considera "algo suyo" tras años de visitas y amistades forjadas, tars su etapa en el Valencia CF. Recordó incluso episodios de su etapa como futbolista, como aquel partido en el estadio Rico Pérez en su primera temporada con el Real Madrid. "Lo que me encantaría es ver al Hércules en la elite del futbol español y yo creo que va a conseguirse", afirmó el futbolista.

El acto contó también con la presencia de la Bellea del Foc, Adriana Vico, quien quiso poner el acento en la dimensión cultural de la fiesta. En su intervención, destacó la importancia de iniciativas como esta para recordar que las Hogueras son mucho más que celebración. "No se nos puede olvidar que son cultura y tradición, y vosotros sois un gran ejemplo", señaló Vico.

El proyecto Ambaixadors mira al futuro

El nombramiento de Mijatović se enmarca en el proyecto "Ambaixadors", una iniciativa impulsada en 2025 para sumar aliados con proyección pública y reforzar la identidad de la hoguera Mercado Central. La propuesta busca ensalzar valores como la tradición, la creatividad, la hospitalidad y la pasión por Alicante.

El proyecto, que ya tuvo como primer referente al maestro José María Manzanares, continuará creciendo en los próximos meses. La comisión ha anunciado que en mayo se incorporará como nueva embajadora la actriz y presentadora Vanesa Romero, ampliando así un elenco diverso que combina cultura, deporte y proyección mediática.

Con esta apuesta, la hoguera Mercado Central inicia una etapa que aspira a consolidarla como referente festero dentro y fuera de la ciudad. Un camino que, como recordó Mijatović, solo puede recorrerse con el mismo espíritu que impulsa a los grandes equipos: unión, esfuerzo e ilusión compartida.