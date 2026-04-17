Preservar sus valores, su transmisión y más fondos: el Consell detalla el BIC de la Peregrina de la Santa Faz en Alicante

La Peregrina de la Santa Faz entra en otra dimensión. Este viernes, en el día posterior de la celebración religiosa, el Consell ha aprobado en un pleno celebrado en Alicante que la romería sea declarada Bien de Interés Cultural.

Es el desenlace de un recorrido que empezó en 2016 en el Ayuntamiento de Alicante y que culminará con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en los próximos días. En 2024 se aceleró el trámite con la solicitud, por parte de la Dirección General de Patrimonio, con la incoación del expediente correspondiente y el visto bueno del Consell Valencia de Cultura (CVC).

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