La regularización de inmigrantes arranca con colas en Alicante: "Es una oportunidad para conseguir un trabajo mejor"

La regularización extraordinaria de inmigrantes en España ha dado sus primeros pasos y Alicante no ha tardado en reflejar la expectación que genera la medida. Desde primera hora de este viernes, las calles cercanas a las oficinas municipales y consulados se llenaron de personas que buscaban información, documentos y orientación para poder acceder al permiso de trabajo y residencia que el Gobierno ha habilitado. La necesidad de certificar residencia, acreditar vulnerabilidad o presentar antecedentes penales ha provocado que decenas de personas hagan colas, mientras esperan que los trámites se agilicen.

"Llevamos tres años en Alicante y necesitamos este papel para trabajar, es una buena noticia", dice Karim, un inmigrante argelino que esperaba su turno en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Gastón Castelló. "He trabajado de cocinero y en el campo, pero encontrar un empleo sin papeles es muy complicado. Es una oportunidad para conseguir un trabajo mejor".

He trabajado de cocinero y en el campo, pero encontrar un empleo sin papeles es muy complicado Karim — Inmigrante argelino

La avalancha de solicitudes

La jornada en Alicante comenzó con un goteo de personas en busca de documentos como el padrón histórico, imprescindible para acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026, o el informe de vulnerabilidad, necesario para quienes no han mantenido relación laboral formal o han llegado solos al país.

Colas de personas que buscaban información sobre la regularización en el centro social Gastón Castelló. / Alex Domínguez

"Nos han dicho que dejemos el nombre y el número de teléfono y que ya nos llamarán. No hay mucha información, pero es algo bueno", comenta Rafhi, argelino que acompañaba a su padre al centro social para tramitar el informe de vulnerabilidad. "Mi padre lleva dos años y medio en España y, con esto, podrá trabajar e ir al médico, nos da tranquilidad", apunta Rafhi.

Mi padre lleva dos años y medio en España y, con esto, podrá trabajar e ir al médico, nos da tranquilidad Rafhi — Inmigrante argelino

El volumen de consultas ha generado preocupación entre los centros sociales encargados de emitir los certificados. En las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Gastón Castelló, en la Zona Norte, los trabajadores, por el momento, solo registran los nombres y teléfonos de los interesados, informando que serán contactados cuando se tenga más claridad sobre los trámites. "Es un no parar de personas con dudas y no sabemos muy bien cómo actuar porque todavía no hay un protocolo claro en el Ayuntamiento", señala una trabajadora social.

En carteles colocados en la puerta de este centro social de la Zona Norte, escritos en español y en argelino, indican que la gestión del informe de vulnerabilidad se realiza en la oficina Pangea, en la plaza de Argel número 4. Allí, las trabajadoras reportan más de 500 solicitudes registradas solo durante la mañana del viernes.

Carteles sobre información de informes de vulnerabilidad en la oficina de Pangea de plaza de Argel / Alex Domínguez

Los consulados, pieza clave

Paralelamente, los consulados son responsables de emitir los certificados de antecedentes penales, un requisito esencial para la regularización. A diferencia de países latinoamericanos o europeos, los inmigrantes de Marruecos o Argelia muestran inquietud por si no logran obtener el certificado antes del cierre del plazo el 30 de junio.

Colas de personas que buscaban información sobre la regularización en el consulado de Argelia / Alex Domínguez

Samia acudía al consulado de Argelia este viernes para tramitar la documentación que necesita su marido para acceder a la regularización. "Venimos a pedir los antecedentes penales de mi marido para poder hacer los trámites. Es una medida muy importante para poder trabajar y acceder al médico", explica la argelina quien destaca como "esta es una buena noticia para nuestra familia después de casi dos años en Alicante".

Esta es una buena noticia para nuestra familia después de casi dos años en Alicante Samia — Inmigrante argelina

Amine y varios amigos argelinos que se concentraban frente al consulado argelino coinciden en la preocupación, pero también en la esperanza. "Llevo seis años aquí y no puedo encontrar un buen trabajo porque no tengo papeles", comenta Salim. "Ahora podré trabajar legalmente y viajar a mi país, que llevo tres años sin poder ir. Estoy muy contento", destaca.

Ahora podré trabajar legalmente y viajar a mi país, que llevo tres años sin poder ir. Estoy muy contento Amine — Inmigrante argelino

En el consultado de Ecuador, la asesoría que funciona junto a sus instalaciones también enfrenta una gran presión. Natalia Trujillo, titular de la oficina, explica que desde el primer día del anuncio "hemos recibido muchísimos expedientes. Es una avalancha de gente que llega de toda la provincia". Trujillo señala que la mayor preocupación de quienes acuden es el informe de vulnerabilidad. "Mucha gente teme no conseguir cita en el Ayuntamiento y se angustia pensando en perder la oportunidad. Solo aquí hemos registrado ya más de 300 solicitudes y hemos tenido que trabajar incluso los sábados para atender a todos", añade.

Solo aquí hemos registrado ya más de 300 solicitudes de información y hemos tenido que trabajar incluso los sábados Natalia Trujillo — Propietaria de una asesoria junto a la embajada de Ecuador

La regularización extraordinaria ha transformado la rutina de las oficinas municipales y consulados de Alicante en un escenario de intensa actividad. Para miles de inmigrantes, esta medida representa una puerta abierta a derechos básicos y oportunidades laborales que hasta ahora parecían inalcanzables.