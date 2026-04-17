Cuenta atrás para los robots que permitirán ir al colegio a los niños hospitalizados de Alicante

Un robot que va al colegio, ocupe el pupitre de un niño y atienda a las clases. Es la revolución que está más cerca de llegar a las aulas de Alicante para permitir que niños hospitalizados puedan seguir aprendiendo de la mano de sus profesores y cerca de sus compañeros.

El Consell ha aprobado la firma de un convenio de colaboración, de diez meses de vigencia, entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad de Santiago de Compostela para poner en marcha un proyecto de avatares robóticos en centros educativos de la Comunidad Valenciana. En la provincia hay alrededor de 3.800 menores hospitalizados que reciben atención educativa a distancia.

El objeto del acuerdo es la puesta en marcha, con carácter experimental, de una metodología basada en el uso de sistemas de telepresencia, concretamente avatares robóticos, dirigida al alumnado de Primaria y Secundaria atendido en la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital Doctor Balmis de Alicante y en sus centros de referencia.

La iniciativa, que ya ha sido testeada en Galicia y en cinco países europeos, persigue representar a los niños en las aulas e incluso participar cuando quieran aunque físicamente no estén allí. El objetivo, según señaló a INFORMACIÓN Carmen Fernández-Morante, investigadora del Grupo Tecnología Educativa Tecnoeduc de la universidad gallega, es hacer frente a uno de los problemas educativos que sufren niños con enfermedades crónicas. "Hay un elemento que es el aspecto emocional y el sentido de pertenencia a su escuela que hemos querido atender".

El robot social ideado por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y de Alicante / INFORMACIÓN

Evitar el "síndrome de la silla vacía"

Y es que cuando por una enfermedad los niños tienen que abandonar la escuela durante meses mientras reciben tratamiento acaban perdiendo el contacto con la clase, con sus compañeros y se acaba produciendo el "síndrome de la silla vacía" en las aulas, lo que quiere evitarse con este sistema innovador.

Una de la grandes bondades de estos robots es la posibilidad de que el paciente pueda ver su clase en tiempo real en 360 grados y que a él no le vean sus compañeros por los duros problemas físicos que atraviesan.

Una vez se firmen los convenios con los rectores de ambas instituciones académicas, el proyecto será desarrollado de forma guiada por personal investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con profesionales de la conselleria, y permitirá evaluar la eficacia de esta metodología en contextos educativos reales.

Los investigadores han experimentado durante tres años en cinco países europeos con esta tecnología, desarrollando una metodología y un conjunto de materiales didácticos para impulsar la transferencia de esta tecnología en las escuelas, ayudando a su vez al profesorado que trabaja con niños con cáncer a completar la intervención pedagógica con acciones que refuercen el vínculo emocional con sus compañeros y eviten el aislamiento.