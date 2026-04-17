Tabarca viaja a Dénia para avanzar en su camino hacia la independencia de Alicante

La isla de Tabarca ha dado un paso más en su aspiración de constituirse como entidad local menor mirando hacia modelos que ya funcionan en la provincia. Lejos de planteamientos teóricos, la Asociación de Vecinos de Tabarca ha optado por el terreno práctico como conocer de primera mano cómo operan entidades locales menores consolidadas y qué implicaciones reales tiene este estatus en la gestión diaria.

Con ese objetivo, representantes vecinales se han desplazado hasta Dénia para mantener una reunión de trabajo con el alcalde, Vicente Grimalt, y el vicealcalde, Rafa Carrió. El encuentro ha servido para desgranar tanto el proceso de constitución como el funcionamiento cotidiano de Jesús Pobre y La Xara, dos núcleos dependientes del Ayuntamiento de Dénia pero con capacidad propia en distintas áreas. La visita se enmarca en una hoja de ruta clara: iniciar los trámites necesarios para que Tabarca sea reconocida como entidad local menor.

Un modelo a estudiar desde la experiencia

Durante la reunión en el Ayuntamiento de Dénia, los representantes de Tabarca recibieron información detallada sobre los pasos legales necesarios, las competencias asumibles y las vías de financiación. La experiencia acumulada por Jesús Pobre y La Xara, con décadas de recorrido, se presenta como un referente cercano y viable.

En la provincia de Alicante existen tres entidades locales menores, todas en la Marina Alta. La más poblada es La Xara, con más de 2.000 habitantes y constituida en 1984. A escasos kilómetros se encuentra Jesús Pobre, que obtuvo este estatus en el año 2000 y supera el millar de vecinos. Completa el mapa la Llosa de Camacho, en Alcalalí, parcialmente independizada desde 1996.

Competencias para una realidad insular

El propósito de Tabarca pasa por asumir competencias directas en ámbitos especialmente sensibles para su condición insular. La sanidad, el transporte, la limpieza, el mantenimiento, el turismo, el patrimonio o la gestión de infraestructuras figuran entre las prioridades, junto a la capacidad de gestionar su propio presupuesto.

La jornada concluyó con una visita a Jesús Pobre y un encuentro con su alcalde, Josep Fornés, que permitió conocer sobre el terreno cómo se articulan estas competencias. La experiencia reforzó la idea de que la coordinación entre administraciones resulta clave para el éxito del modelo.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Tabarca, Carmen Martí, valoró positivamente los contactos mantenidos y subrayó la utilidad de la información recibida. "Nos dieron muchísima información y tenemos que asimilarla, nos va a ayudar muchísimo tomar nota", señaló Martí, al tiempo que reconocía la complejidad del proceso "es mucho papeleo, tenemos que sentarnos y organizándonos bien"

Martí insistió en que la iniciativa responde a una demanda histórica de la isla y defendió el tono constructivo de la propuesta. "Queremos una buena relación con el Ayuntamiento de Alicante, hacemos una petición fruto de muchos años, no somos el enemigo de nadie", afirmó Martí.

Entidad local menor

La entidad local menor es una fórmula para la administración pública municipal que no permite la independencia total del ayuntamiento, pero garantiza una autonomía de la que no gozan las pedanías o las aldeas. Reconocida legalmente por la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, estos pueblos están separados territorialmente del municipio al que pertenecen y suelen contar con características peculiares. Es el caso de Tabarca. En caso de lograr el objetivo, la isla, que pertenece a Alicante pero se ubica geográficamente más cerca de Santa Pola, contaría con la posibilidad de gestionar sus propias competencias. Votaría a su presidente, que a la práctica sería el alcalde; y a sus vocales, que ejercen como concejales.

En las elecciones municipales dispondrían de una segunda urna para elegir a su candidato en la localidad de Alicante. Y en cuanto a las competencias, podría pedirlas todas al Consistorio alicantino excepto dos: la gestión de la Policía Local y los planes de ordenación urbana. La isla, por tanto, podría diseñar sus propios presupuestos, y sus fondos procederían del "ayuntamiento madre" a través de un acuerdo entre las partes.