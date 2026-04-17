El tiempo en Alicante: fin de semana marcado por la niebla y el calor

Durante la jornada de ayer la niebla y la bruma ya se hicieron notar en Alicante, situación que se repite hoy según el pronóstico de la la Agencia Estatal de Meteorología. Según la Aemet, la niebla marcará la mañana en el litoral de l´Alacantí, dando paso a la bruma y niebla más espesa por la tarde. La situación de niebla y bruma se repetirá en toda la costa de la provincia: Torrevieja, Santa Pola, Benidorm, Dénia y Xàbia presentarán la misma estampa.

Sin embargo, el calor estará presente y el sol se dejará ver con mayor claridad en Elche, Alcoy, Crevillent, Orihuela y las zonas de interior del territorio alicantino, que presentarán máximas de unos 25 grados, llegando a rozar los 30 en Orihuela, unas temperaturas superiores a la media en esta época, según indican desde MeteOrihuela. Las mínimas más bajas también se esperan en el interior con los 10 grados de Elda.

Alicante/Alacant

La jornada estará marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos y aparición de nieblas y brumas a primera y última hora que podrían reducir la visibilidad en puntos concretos. El ambiente será templado, con temperaturas entre 12 y 21 grados. El viento soplará flojo del sureste, sin incidencia destacable en la vida cotidiana.

Elche/Elx

Predominará el cielo despejado durante buena parte del día, aunque con algunas nubes altas al final de la jornada. El tiempo será estable y seco, con viento moderado del sureste en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 24 grados, dejando una tarde claramente suave.

Benidorm

Entre claros y algunos bancos de niebla matinal, el día avanzará con ambiente tranquilo y sin lluvias. El viento del suroeste soplará de forma moderada, aportando sensación agradable junto al mar. Los termómetros se moverán entre 14 y 20 grados, con escasa variación térmica.

Elda

El interior vivirá una jornada de cielos poco nubosos y ambiente estable, con mañana fresca y tarde templada. El viento del sur se dejará notar en las horas centrales, aunque sin excesos. Las temperaturas irán de 10 a 25 grados, favoreciendo una sensación suave durante el día.

Torrevieja

La presencia de nubes altas y momentos de niebla marcará el inicio del día en la costa sur, antes de un ambiente nuboso pero sin precipitaciones. El viento del sureste soplará moderado, especialmente a mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 21 grados, con sensación templada.

Orihuela

Cielos poco nubosos y ambiente claramente estable definirán la jornada en la Vega Baja, con ligera brisa de componente este. El día será cálido en las horas centrales, alcanzando valores entre 12 y 26 grados. La ausencia de lluvias permitirá una tarde tranquila y luminosa.

Alcoy/Alcoi

El amanecer será fresco bajo un cielo despejado que dará paso a algunos intervalos de nubes altas. El ambiente seguirá siendo estable y seco, con viento moderado del sur durante la tarde. Las temperaturas se situarán entre 11 y 24 grados, con contraste entre mañana y mediodía.

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Dénia

La jornada combinará claros con brumas matinales y algunas nubes altas, en un contexto de tiempo estable. El viento del sur será el elemento más destacado, con rachas que pueden resultar intensas en el litoral durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con sensación suave.