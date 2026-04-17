Tráfico complicado en Alicante este viernes: retenciones en la N-332 y la A-70 y múltiples obras en la provincia

La mañana de este viernes deja una situación de tráfico irregular en buena parte de la provincia de Alicante. A primera hora se registran hasta 27 incidencias en nueve carreteras, con especial impacto en accesos habituales y vías de gran capacidad, donde ya se están produciendo retenciones y complicaciones en la circulación, según el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 08.48 horas.

Los problemas más destacados se concentran en la N-332 a su paso por Torrevieja, donde se registran atascos entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos. También presenta dificultades la A-70 a la altura de Fontcalent, en dirección hacia Murcia, con tráfico irregular en un tramo que suele verse afectado en horas punta.

Accidente en Beniarbeig

Más allá de estas retenciones, varias carreteras presentan incidencias por obstáculos fijos que obligan a extremar la precaución. Es el caso de la A-7 en puntos como el Moralet, Alcoy o Alqueries de Benifloret, así como la N-332 en Orihuela Costa o la CV-70 en Polop. Aunque la mayoría de estas incidencias son de nivel bajo, pueden generar frenazos o pequeñas retenciones.

En cuanto a accidentes, la jornada deja un único siniestro registrado hasta el momento en la CV-729, a la altura de Beniarbeig. El incidente ha provocado la presencia de un obstáculo fijo en la calzada, lo que puede seguir afectando a la circulación en la zona.

Obras en carreteras

Las obras vuelven a ser otro de los factores clave en el estado del tráfico. Destacan varios cortes totales, como el de la AP-7 en el entorno de Agost o la salida de la A-7 en El Realengo, además de la interrupción completa en la CV-868 en La Matanza. A esto se suman tramos con carriles cerrados o circulación alterna, especialmente en la AP-7 entre Calp y L’Olla y en carreteras comarcales como la CV-790 o la CV-70.

Con este escenario, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en las zonas más congestionadas, y prestar atención a la señalización en los tramos afectados por obras o incidencias. La situación podría evolucionar a lo largo de la mañana en función del volumen de tráfico.