Vecinos de Alicante denuncian presiones policiales para evitar una protesta durante la Santa Faz

Los vecinos del Raval Roig, que aprovechan habitualmente la romería de la Santa Faz para reivindicar mejoras para su barrio, denuncian que sufrieron presiones policiales para acallar sus protestas en la Peregrina de este 2026.

El jueves, en torno a las 8:30 horas, un grupo de residentes se citó en la calle Virgen del Socorro para mostrar carteles de protesta dirigidos al alcalde de Alicante, Luis Barcala, al paso de la comitiva oficial. Sin embargo, critican que este año "ha ocurrido algo muy llamativo", según los vecinos. "Frente a la protesta vecinal legítima, de la que no fromábamos parte más de ocho personas, han asignado a cuatro policías nacionales y dos municipales para que vinieran a identificarnos y, de paso, tratar de intimidarnos y evitar asi la protesta, principalmente durante el paso de la comitiva, efecto que no han conseguido", han apuntado. El resultado, de acuerdo con las explicaciones de los vecinos, fue "más bien al contrario", ya que "la gente se paró al ver que había tantos policías y preguntaba qué se estaba reivindicando".

Respecto a sus protestas, los residentes inciden que solicitaban "las mejoras que el barrio necesita" y que, por tercera vez consecutiva, se ha esperado a la comitiva oficial "de manera pacífica, mostrando carteles donde estas reivindicaciones se hacían presentes".

En este sentido, destacan la necesidad de mejorar la accesibilidad en rampas, con aceras transitables y la reparación de los ascensores del Postiguet y del TRAM. También urgen un centro social para el barrio, mientras lamentan que "año tras año, estas inversiones que el barrio necesita se prometen pero no se cumplen", por lo que se sienten "abandonados institucionalmente".