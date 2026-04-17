Los vecinos redoblan la presión por el futuro Parque Central de Alicante tras conocer el diseño pactado entre el Gobierno y el Ayuntamiento

El nuevo proyecto del Parque Central no aplaca la lucha vecinal. La plataforma de residentes anuncia nuevas movilizaciones para urgir el desarrollo de la futura zona verde mientras reclama dividir su construcción en dos fases para agilizar plazos: las áreas ajardinadas, por un lado, y la estación intermodal y las viviendas, por otro. Los vecinos desconfían del anuncio a tres bandas realizado por el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento y la Generalitat, al tiempo que insisten en que las protestas son "la única forma de que se haga realidad una necesidad histórica".

La plataforma Vecindario por un Parque Central se ha reunido este viernes a los pies del Puente Rojo para valorar el proyecto dado a conocer este lunes por el ministro Óscar Puente, el alcalde Luis Barcala y el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. Respecto a los avances comunicados por los representantes políticos, el colectivo vecinal considera que "intentan vender la moto" cuando, en la práctica, "solo se ha anunciado que se firmará un convenio, no se sabe cuándo".

Por ello, consideran que lo más importante es mantener las movilizaciones, que son "lo único que ha conseguido algún avance para el Parque Central", y barajan acciones reivindicativas en los próximos meses, incluso coincidiendo con las Hogueras. La principal reivindicación del colectivo (después de que el Ayuntamiento abriese la puerta a escuchar a los vecinos, al igual que hizo Puente durante la presentación) es una ejecución por fases de la ordenación urbanística del entorno. La plataforma entiende que el proyecto puede tardar décadas en ver la luz si las zonas verdes deben aguardar a la construcción de la estación intermodal, un área comercial, un hotel y 1.400 viviendas, por lo que solicitan que las áreas ajardinadas se ejecuten en primer término y, posteriormente, el resto de infraestructuras.

"Queremos el parque ya, sin excusas"

Durante el encuentro, Julio Díaz, miembro del colectivo, ha insistido en la necesidad de acelerar al máximo el futuro parque: "No vamos a parar, lo tenemos muy claro. Queremos el parque ya, sin más excusas. Nos da igual cuántos millones cueste, que dejen de dilapidarlos y hagan lo que menos cuesta: las zonas verdes", ha manifestado. En la misma línea, ha advertido de que la plataforma "no va a bajar los brazos un solo día" y recurrirá a nuevas movilizaciones "porque son lo único que ha mantenido vivo al Parque Central tantos años, desde la firma del primer convenio, en 2003".

A su vez, Vicente Alcaraz, portavoz de la entidad, ha lamentado que "las administraciones no quieren el parque, sino la estación, el centro comercial, el hotel y las 1.400 viviendas". Además, ha señalado que, "si se ha reducido el coste del proyecto a la mitad, deberían limitar el número de viviendas", para recortar los plazos de ejecución de todo el entorno.

¿Puente? Rojo

Otro punto en el que han centrado sus reivindicaciones los vecinos es en el futuro del Puente Rojo, que se plantea desde las Administraciones como una especie de "mirador", el que se eliminarán los extremos de la infraestructura y dejará de recibir el paso de vehículos.

"¿Qué sentido tiene conservar un puente que no conecta nada?", se han preguntado durante la asamblea de la plataforma, donde han reclamado modificar el diseño planteado. Además, se ha recriminado al Ayuntamiento que se anuncien 200.000 metros cuadrados de parque: "Ahí incluyen los colegios, las infraestructuras deportivas... Es una cifra tramposa", han afirmado.

Presentación

El Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento y la Generalitat presentaron este lunes en la capital de la provincia el diseño de la que está llamada a ser la actuación urbanística más transformadora en la historia reciente de la ciudad. El proyecto pactado por las distintas administraciones pretende dar respuesta, además, a una de sus grandes incógnitas: el futuro del actual trazado ferroviario. Finalmente, la solución escogida pasa por un soterramiento "a medias", con algunos tramos a cielo abierto en la parte más próxima a la estación, pero que estarán integrados en el conjunto de la zona verde y presentarán media decena de pasos peatonales para garantizar la conexión entre los barrios.

De acuerdo con la presentación, que se llevó a cabo este lunes en el Ayuntamiento de Alicante, el parque integrará la actual estructura ferroviaria en un entorno paisajístico, ocultando las vías del tren mediante una extensión del actual canal soterrado de unos 150 metros en la zona central del parque y a través de un soterramiento parcial a medida que la zona verde se aproxima a su extremo este, junto a la actual estación de Alicante-Terminal. En dicha zona, las vías se mantienen en su cota actual, pero pasan a estar cubiertas por el parque en una configuración que combinará cuatro vacíos, siempre según el diseño presentado, en los que se dejan las vías a cielo abierto y se permite contemplar la circulación de los trenes desde las áreas ajardinadas, con grandes pasos peatonales (hasta cinco, según los primeros diseños) para facilitar la conexión entre barrios cada pocos metros.