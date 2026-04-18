Alicante y Albacete sellan su hermandad con folklore y fuego

Una mañana diferente pero llena de tradición. Las guitarras y castañuelas albaceteñas han llegado a la plaza del Ayuntamiento para poner los primeros compases a una jornada única en Alicante.

Una marea de color, representada por sus trajes regionales y aires de feria se han hecho con las miradas de locales y visitantes, advirtiendo de que el día iba a ser algo inusual para los que paseaban por el centro histórico. Un séquito de más de 300 personas, compuesto por ocho grupos de coros y danzas de barrios de Albacete y vecinos, según la cifra oficial del Ayuntamiento, han dejado su huella en la ciudad alicantina.

Una bienvenida con recuerdo de fuego

Los primeros en darles la bienvenida han sido el alcalde de Alicante, Luis Barcala y las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, acompañadas por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. En los primeros pasos de los albaceteños en Alicante, ha quedado muy presente el recuerdo de la promoción de la capital alicantina en la ciudad castellano-manchega, unas jornadas que incluían las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc 2025. Las embajadoras de las dos culturas han intercambiado halagos por sus festividades y sus cargos, que unifican un mismo objetivo; representar a sus lugares de origen como se merecen.

El encuentro entre las delegaciones de Albacete y Alicante / Áxel Álvarez

Tras el primer encuentro a las puertas del consistorio, el alcalde de la ciudad albaceteña, Manuel Serrano junto a la Reina de la Feria de Albacete 2026, Mari Llanos Moreno del Hoyo; Manchegos de honor y parte de la delegación folklore, han hecho su entrada al salón azul, lugar emblemático de celebración que ha sido testigo nuevamente de la hermandad entre las sociedades.

Una hermandad sellada "en la millor terreta del món"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reivindicado durante estas jornadas de convivencia celebradas en Alicante, tras realizar las propias en Albacete, que los lazos “históricos”, “fraternales” y de tradiciones que unen a ambas ciudades, subrayando además el componente personal y familiar de esa relación. En su intervención, el primer edil alicantino destacó que muchas familias de Alicante, incluida la suya, tienen raíces manchegas, por lo que enmarcó este encuentro como una cita especialmente significativa para seguir estrechando la relación entre dos territorios “beneficiosos para ambos destinos”.

Barcala también puso el foco en el peso turístico y social de esa conexión entre Alicante y Albacete. En sus declaraciones señaló que cerca de 63.000 albaceteños visitaron Alicante, un 5% más que el año anterior, y remarcó además la importancia de los vínculos residenciales y afectivos entre ambas provincias. El alcalde agradeció asimismo el cariño recibido en Albacete durante las pasadas jornadas y animó a seguir reforzando una relación de cercanía que, a su juicio, va más allá de lo institucional y se apoya en la hospitalidad, la tradición compartida y la convivencia entre ambas ciudades.

Foto de familia tras la recepción oficial en el Ayuntamiento de Alicante / Áxel Álvarez

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, destacó durante estas jornadas de convivencia la relación de cercanía que une a ambas ciudades y defendió este tipo de encuentros como una vía para “compartir”, “acercarnos” y reforzar la unión entre Alicante y Albacete. En su intervención puso en valor la proximidad geográfica, los vínculos culturales y el papel de Albacete como ciudad acogedora, al tiempo que agradeció el recibimiento y el esfuerzo de la delegación desplazada a Alicante para ejercer de “embajada” de la ciudad manchega.

Serrano también incidió en el impacto social, turístico y económico de esta relación entre ambas capitales. El alcalde albaceteño subrayó que muchos vecinos de Albacete residen o tienen segunda residencia en Alicante y aseguró además que los alicantinos figuran entre quienes más visitan Albacete, especialmente con motivo de su feria. En ese contexto, defendió que estas convivencias no solo sirven para conocerse mejor, sino también para dinamizar la economía local, promocionar la marca Albacete y dar a conocer en Alicante su gastronomía, su música, su artesanía y otros elementos identitarios de la ciudad.

Previo a su discurso, Manuel Serrano se ha dirigido a firmar el libro de honor con un toque muy muy alicantino. Una frase que siempre resuena en la ciudad que ha acogido a Albacete por un día; "la millor terreta del món", la cual ha dejado una anécdota entre los ediles, ya que antes de situarla en las páginas de hermandad ha consultado a su homónimo si era correcta su escritura.

Intercambio de regalos muy locales

Mientras que Luis Barcala le hacía entrega de una placa con la fachada del Ayuntamiento y Manuel Serrano ha optado por un cuadro del histórico Pasaje Lodares y una navaja tradicional, que ha despertado las risas de los asistentes y un aviso por parte de los albaceteños; "Se da la navaja a cambio de la moneda más pequeña para que no se pierda la amistad", un ritual que los alcaldes han cumplido durante la recepción oficial.

La navaja albaceteña protagoniza el intercambio de regalos entre los dos alcaldes / Áxel Álvarez

Las Hogueras y la Feria de Albacete: un vínculo muy especial

Las representantes de las fiestas oficiales de cada ciudad, también han tenido su protagonismo. La Reina de la Feria de Albacete, Mari Llanos Moreno del Hoyo y el Manchego de honor de la Feria, Rafael García Milla, destacaron durante el encuentro el valor de la colaboración abierta entre ambas ciudades y defendieron que el acuerdo impulsado entre Alicante y Albacete puede tener un efecto positivo para sus vecinos. Además, pusieron el acento en “el proyecto y las posibilidades de brindar un acuerdo entre las dos ciudades” y confiaron en que esta relación “va a revertir de manera positiva en la vida” de ambas partes, en una intervención en la que también felicitaron a los alcaldes por haber impulsado esta vía de entendimiento.

También subrayaron la importancia de aprovechar estas convivencias para dar a conocer fuera de su ciudad “nuestra gastronomía, nuestra cultura” y unas tradiciones de las que se declararon orgullosos.

Los representantes de ambas ciudades reunidos en las jornadas dedicadas a la promoción de Albacete / Áxel Álvarez

En la misma línea, las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, agradecieron especialmente el cariño recibido durante estas jornadas y enmarcaron la convivencia como una oportunidad para reforzar la promoción de la fiesta y estrechar la relación entre Alicante y Albacete. En su intervención dieron las gracias por “el cariño con el que nos recibisteis” y recordaron que estos días habían sido “muy importantes” previos a su año de representación, tanto por la acogida recibida como por la posibilidad de seguir compartiendo tradiciones entre ambas ciudades.

“Solo deseamos que disfrutéis” de la jornada, señalaron, antes de expresar su voluntad de que el vínculo siga creciendo y de regresar en el futuro, como reflejo del buen recuerdo que se llevan de la experiencia, concluyeron las máximas representantes de la fiesta oficial alicantina.

De Alicante a la Feria de Albacete

Los ocho grupos de coros y danzas han conquistado el paseo de la Explanada, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Jotas, manchegas y seguidillas se han entonado a lo largo del recorrido dejando un pasacalles único y alegre para toda persona que se ha cruzado con ellos durante la mañana.

Un trocito de Albacete ha llegado hasta el Auditorio de la Concha de la Explanada dejando un carrusel de fandangos, cantes y poderío castellano-manchego. Bandurrias, laúdes, castañuelas, entre otros elementos de percusión, han compuesto la escena típica de Feria.

La delegación albaceteña ha recorrido el paseo de la Explanada de Alicante / Áxel Álvarez

Además, los participantes lucieron la indumentaria oficial regional de Albacete ciudad compuestos por refajos, pañuelos, chalecos, delantales y otros complementos característicos, estos trajes aportaron color y simbolismo al encuentro y reforzaron el carácter cultural de la convivencia, al convertir su indumentaria en una muestra visible de las raíces, las tradiciones y el orgullo con el que la delegación albaceteña quiso presentarse en la ciudad. Frente a la muestra de folklore, se ha dispuesto de un stand informativo y una exposición de navajas.

Uno de los grupos folklóricos en su actuación en la Concha de la Explanada. / Áxel Álvarez

Para finalizar el evento, la plaza del Ayuntamiento ha albergado un punto gastronómico que no le ha faltado detalle. Gazpachos típicos, moje manchego y “miguelitos”, el conocido postre a base de hojaldre y crema, han hecho las delicias de residentes y viajeros, que también han podido disfrutar de un taller cuchillero.

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La gastronomía albaceteña finaliza la jornada cultural / Áxel Álvarez

Albaceteños de todas las edades y diversos rincones de la ciudad, junto a la esencia alicantina, han demostrado que esta unión se sigue forjando con los años entre dos sociedades que se complementan en el día a día y en sus tradiciones.