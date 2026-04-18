Fogueres Fest en Alicante: el festival que recuerda a las noches de verano

Cae el sol en Alicante convertido en una verbena de Hogueras. Invocando al fuego de la fiesta y las noches de verano, así ha comenzado el Fogueres Fest. Un festival que se ha reconvertido con los años fijándose como fecha clave en el calendario de los foguerers y barraquers.

Candidatas al título de Bellea del Foc, al escenario

Por sectores y en formación, así han salido las candidatas, tanto infantiles como adultas, a ser las próximas en relevar en el cargo a Valentina Tárraga y Adriana Vico, Belleas del Foc 2025 y a sus damas de honor.

Las candidatas al título de Bellea del Foc y sus damas de honor 2026 / Áxel Álvarez

Pero eso no ha sido todo, cada grupo de las que fueron representantes en las Hogueras del ejercicio pasado, han realizado diferentes bailes para animar al público al inicio de la jornada en las que han sido las protagonistas.

"No rompas más mi pobre corazón" y otros éxitos

La actuación de Coyote Dax ha transportado a los asistentes a la verbena de cada distrito y a sus noches de verano. No solo ha cantado su éxito más conocido como es "No rompas mi corazón", también otros temas como "Arriba y abajo" que ha arrancado al público a bailar. Además, ha hecho su propio tutorial de la coreografía más bailada en Hogueras. El mexicano no ha fallado y ha dado uno de los shows destacados de la tarde-noche alicantina y ha hecho partícipe a todas las edades.

Coyote Dax en el Fogueres Fest / Áxel Álvarez

The Five: la pasión por las Hogueras a otro nivel

Cinco presidentes y un solo objetivo; volver a disfrutar. Un nuevo escenario pero la misma sensación, el apoyo de los foguerers presentes. El indio, el policía, el vaquero, el albañil y el motero, podría ser parte de un chiste pero son el verdadero significado de las Hogueras, la unión de cinco comisiones de la mano de Paco Abad de Carolines Baixes, Juan Gabriel Rodríguez de Carolinas Altas, Alfonso Rosell de Parque de las Avenidas, Paco Giménez de Bola de Oro y Óscar Furquet de Pla del Bon Repós-La Goteta.

La evolución del Fogueres Fest

Desde su primera edición en el paseo de Gomis, como uno de los primeros eventos de la pandemia; pasando por la Plaza de Toros y Magma Club, el evento se ha reconvertido en una experiencia para el comisionado y el de fuera.

El pasado año el festival volvió a la Plaza de Toros y pasaron nombres muy vinculados a la cultura sonora de las fiestas alicantinas, como los DJ alicantinos Samu Martín y Cristian Gil, que animaron aquella tarde con una selección de temas pensados para levantar el ánimo y mover los pies.

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En 2024, el protagonista indiscutible de la edición fue King África, y el que más ha asistido a este evento, ya que fue cabeza de cartel en 2023 junto a La Casa Azul.