El PSOE de Alicante denuncia que el aliviadero de Cabo de la Huerta sigue vertiendo basura al mar

El Grupo Municipal Socialista de Alicante ha denunciado que el aliviadero de Cabo de las Huerta, que procede de la estación depuradora de aguas residuales Monte Orgegia, sigue vertiendo basura al mar, pese a que el gobierno de Luis Barcala ha asegurado en varias ocasiones que el problema estaba solucionado.

La denuncia se apoya en un vídeo submarino grabado hace apenas una semana, en el que se observa cómo la infraestructura continúa rota. Una situación que, según señalan desde el PSOE, posibilita que se expulsen directamente al mar plásticos, toallitas, compresas y aguas contaminadas muy cerca de la costa, a 500 metros de Cala Palmera.

“Nos dijeron que estaba arreglado, pero la realidad es que sigue vertiendo basura al mar frente a nuestras calas”, ha señalado el concejal Raúl Ruiz. Según explican los socialistas, el problema es claro: una parte de la tubería está rota y permite que los residuos salgan directamente al mar sin ningún tipo de control.

Desde el PSOE recuerdan que esta situación no es nueva y que informes técnicos llevan años advirtiendo del mal estado de esta infraestructura. Ya en 2023, una inspección detectó roturas importantes que debían repararse de forma urgente por su impacto en el entorno marino protegido del Cap d’Horta.

Intervención hace un año

A pesar de que los técnicos recomendaron entonces una reparación inmediata, tres años después la única actuación realizada ha sido una reparación de 104.000 euros adjudicada hace un año a través de la Mancomunidad de l’Alacantí, de la que forma parte el Ayuntamiento de Alicante y que gestiona la depuradora de Monte Orgegia.

A criterio de los socialistas alicantinos, se trata de una cantidad claramente insuficiente para resolver un problema estructural que se arrastra desde hace más de dos décadas y que persiste. En septiembre de 2024, tras un episodio de lluvias, una gran mancha de aguas pluviales tiñó la Albufereta.

“El problema no es puntual ni reciente: llevamos años con una instalación que falla mientras el gobierno de Barcala mira hacia otro lado”, ha añadido Ruiz. Además, desde el PSOE señalan que el propio Ayuntamiento reconoce que este sistema tiene problemas de capacidad y funcionamiento, hasta el punto de plantear la construcción de un depósito específico para evitar estos vertidos, una obra que sigue sin desarrollarse.

Exigencias

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige la reparación inmediata e integral del aliviadero, la publicación de los informes técnicos actualizados y la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para evitar nuevos vertidos.

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“Esto no es un problema menor: es basura llegando al mar a escasos metros de nuestras playas. Mientras Barcala presume de excelencia turística, mantiene una infraestructura rota que contamina nuestro litoral y que motivó que el pasado año el propio Ayuntamiento renunciara a solicitar la bandera azul para la playa de la Albufereta. Lo que está ocurriendo es una negligencia medioambiental inaceptable”, ha concluido Ruiz.