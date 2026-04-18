La suerte cae en Alicante: este es el número premiado hoy en la Lotería Nacional

La suerte ha vuelto a pasar por Alicante. El segundo premio de la Lotería Nacional del sorteo celebrado este sábado 18 de abril de 2026 ha caído en la ciudad con el número 12590, dotado con 60.000 euros al décimo.

El boleto premiado se ha vendido en la administración de loterías número 18 ubicada en la calle Churruca, 23, uno de los puntos habituales donde se reparten premios en la capital alicantina.

Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 06265 y dotado con 12.000 euros al décimo

Reintegros del sorteo

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado reintegros para los números terminados en 0, 1 y 8, lo que permite recuperar el importe del décimo a quienes tengan boletos acabados en esas cifras.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.